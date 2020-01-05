Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил в Twitter
 на слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса касательно Крыма.
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Политика

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания

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Штаб операции «Непоколебимая решимость», подтвердил, что иракские базы коалиции подверглись 4 января двум атакам, при этом военнослужащие США и их союзников не пострадали, заявление обнародовано 5 января.
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Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

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Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
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Добавим, что в начале прошлого года на традиционном аукционе в Токио тунец массой 278 килограммов ушел за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).
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Российская газета вчера в 19:54
Происшествия

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В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

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Режиссер, оператор, актер и организатор кинофестиваля "Кинотавр" Алексей Агранович высказал свое мнение о картине Федора Бондарчука "Вторжение", которая вышла в прокат 1 января.
РЕН ТВ вчера в 06:39
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Происшествия

В Туле в ночном ДТП погибли три человека

В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.
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Продюсер «Ведьмака» признался, что создатели наделали много ошибок

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С сегодняшнего дня в Астраханской области заработали медучреждения

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WADA назначила России сумму ежегодного взноса

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Общество

В Красноярском крае из-за аномальной оттепели повысился уровень воды

Уровень в воды в реках около двух населенных пунктов Красноярска повысился после потепления, 5 января сообщил журналистам замначальника МЧС Красноярского Края Роман Ветчинников.
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