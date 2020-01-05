Политика
REGNUMПушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме
Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
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с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил в Twitter на слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса касательно Крыма.Российская газетавчера в 21:15
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Политика
«Уродливые формы». В РФ призвали Киев перестать глумиться над историей
МИД России призвал украинские власти отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей.
Общество
Борющийся с раком врач-онколог Павленко написал прощальное письмо
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Хоккей
Брагин высказался о победе сборной России над Швецией
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Основатель сервиса Telegram Павел Дуров 7—8 января в Дубае даст показания в рамках судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
Политика
Президент Польши отменил поездку в Израиль из-за Путина
Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать в Израиль на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», где одним из гостей будет президент России Владимир Путин.
Происшествия
Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Футбол
Клопп: «С Анчелотти „Эвертон“ стал ещё опаснее»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии высказал мнение о наставнике «ирисок» Карло Анчелотти.
Культура
Невозможно снять «веселую новогоднюю комедию об Одессе» после 2 мая 2014 года
Комедия «Одесский пароход», премьера которой с большой помпой прошла в первый день нового года на Первом канале, вызвала одни только негативные отзывы.
Авто
В 2020 году Honda начнет продажи беспилотных машин третьего уровня
В 2020 году компания Honda станет первым японским автопроизводителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с системой автономного управления третьего уровня.
Происшествия
В Польше задержали предполагаемого заказчика убийства генпрокурора
Польская полиция задержала предполагаемого заказчика убийства генерального прокурора страны, сообщает телеканал TVP.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Футбол
«Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег на трансферы, чем предыдущему тренеру
По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
Футбол
«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем
Пресс-служба «Баварии» подтвердила, что летом этого года вратарь «Шальке» Александр Нюбель станет игроком мюнхенской команды.
Спорт
Легков выиграл «Тур де Ски» для любителей
Накануне решающих забегов «Тур де Ски» состоялись традиционные соренования для любителей.
Шоу-бизнес
Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.