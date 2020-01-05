Политика

REGNUMREGNUMПушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме

Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил в Twitter
 на слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса касательно Крыма.
Российская газетавчера в 21:15

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Пушков объяснил смысл своих слов о возвращении Техаса Мексике

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Пушков ответил американскому генералу на слова о принадлежности Крыма

Российская газетавчера в 21:15
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Pravda.Ru вчера в 09:07
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Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ вчера в 22:35
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О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

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Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
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Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии высказал мнение о наставнике «ирисок» Карло Анчелотти.
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Невозможно снять «веселую новогоднюю комедию об Одессе» после 2 мая 2014 года

Комедия «Одесский пароход», премьера которой с большой помпой прошла в первый день нового года на Первом канале, вызвала одни только негативные отзывы.
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В 2020 году Honda начнет продажи беспилотных машин третьего уровня

В 2020 году компания Honda станет первым японским автопроизводителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с системой автономного управления третьего уровня.
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В Польше задержали предполагаемого заказчика убийства генпрокурора

Польская полиция задержала предполагаемого заказчика убийства генерального прокурора страны, сообщает телеканал TVP.
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В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
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По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
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Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
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Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда

Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
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Накануне решающих забегов «Тур де Ски» состоялись традиционные соренования для любителей.
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Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
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