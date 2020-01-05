с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.

Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме

Хоккей Брагин высказался о победе сборной России над Швецией Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.

Политика Президент Польши отменил поездку в Израиль из-за Путина Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать в Израиль на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», где одним из гостей будет президент России Владимир Путин.

Политика Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.

Армия и оружие В США назвали преимущества украинской армии над американской Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

Политика Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.