Политика
РИА НовостиПушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
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с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил в Twitter на слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса касательно Крыма.Российская газетавчера в 21:15
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Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
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В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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Политика
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По итогам 9 месяцев 2019 года тверская область вошла в двадцатку регионов, показавших высокие темпы социально-экономического роста.
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Общество
Выявлены АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.
Политика
МИД РФ призвал Украину отказаться от глумления над историей
В заключении дипломаты призвали Киев "отказаться от порочной практики обеления" нацистов и "глумления над историей".
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Здоровье
10 золотых правил, которые сводят к минимуму риск заболеть раком
Специалисты разработали так называемый Европейский кодекс по раку, представляющий собой десять антираковых правил, минимизирующих риск онкологии.
Происшествия
Жена певца Стаса Костюшкина попала в аварию
Вечером в пятницу, 3 января, супруга певца Стаса Костюшкина Юлия на своем миникупере попала в аварию на парковке торгового центра «Мега» в Теплом Стане, и была оштрафована прибывшими на место ДТП сотрудниками Госавтоинапекции на сумму в 500 рублей.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Хоккей
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Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
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Шесть туристов погибли в результате ДТП на курорте в Италии
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Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Общество
Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Футбол
Экс-нападающий ЦСКА Страндберг может стать игроком «Дженоа»
Итальянский клуб «Дженоа» рассматривает возможность подписания шведского нападающего Карлоса Страндберга, выступающего на правах аренды за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хазм».
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.