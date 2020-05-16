Армия и оружие

REGNUMREGNUMПушков оценил заявление посла США в Польше про ядерное оружие

Москва, 16 мая 2020, 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

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