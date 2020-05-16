Армия и оружие
REGNUMПушков оценил заявление посла США в Польше про ядерное оружие
Москва, 16 мая 2020, 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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Общество
Россиян предостерегли от употребления в пищу старого картофеля
Диетолог объяснила, что у человека после употребления в пищу такой картошки начнутся проблемы: рвота, тошнота, диарея.
ФедералПресс 20:27
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 13 мая в 08:29
Футбол
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Происшествия
Беременная школьница из Красноярского края рассказала об изнасиловании
Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования.
Газета.Ru 15:26
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Наука
Японские изобретатели создали надувной электробайк весом 5 кг
МИР 24 вчера в 15:47
Здоровье
В Китае за сутки выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом
В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13 мая в 23:46
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим.
Life.ru 21:24
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 22:04
Общество
Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России
"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.
РИА Новости 20:55
Общество
Куйвашев заявил о полной готовности к первому этапу снятия ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о ряде оснований, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений в регионе.
АиФ Урал 08:51
Политика
Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
Россия не позволит вести с ней диалог риторикой начала девяностых годов, заявил НСН вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя призыв НАТО к России принять участие в работе по модернизации Венского документа.
РИА Новости 21:58
Авто
В Узбекистане наладят производство китайских автомобилей Oshan
SpeedMe вчера в 23:31
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Общество
В Москве за сутки умерли 74 больных с коронавирусом
За сутки скончались 74 человека, отметили там. За день до этого в Москве умерли 68 пациентов с COVID-19.
Росбалт 16:33
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Наука
Физики выяснили, как спасти легендарный «Крик» Мунка от разрушения
Открытие поможет спасти картину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу синхротрона ESRF.
МИР 24 19:01
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости 06:17
Экономика
Спрос на новостройки в России упал на 30%
Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%.
ТАСС 07:17
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Политика
В Совфеде объяснили решение Белоруссии закупать нефть у США
Отправка в Белоруссию На этой неделе в Белоруссию отправится первая партия американской нефти при поддержке польской компании UNIMOT.
ФАН 10:19
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26