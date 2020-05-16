Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
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Подробнее о событии

Россия может оказаться безоружной перед ядерными ракетами США

URA.Ru02:50

Как Германию убеждают не отказываться от американского ядерного оружия в пользу Польши

Коммерсантъвчера в 17:11

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Известиявчера в 21:52

Пушков напомнил про угрозу «ядерной зимы» послу США в Польше

ФАНвчера в 20:46

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

РИА Новостивчера в 19:23

США могут разместить свое ядерное оружие в Польше, не исключила американский посол в Варшаве Джоржетт Мосбахер

Эхо Москвывчера в 18:07

Пушков напомнил послу США в Польше про Карибский кризис

Российская газетавчера в 23:07
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:12
2,2K
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
2,5K
Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera вчера в 11:11
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
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Шоу-бизнес

Муцениеце официально подала на развод с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце официциально подала на развод с Павлом Прилучным.
Вести.Ru вчера в 15:59
1
Космос

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
13
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,1K
Наука

Найден ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см

Обнаружен ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14 мая в 03:44
7
Общество

Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.
RT на русском вчера в 10:27
12
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
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Футбол

Тэгу – Пхохан Стилерс: непростой соперник

Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на Пхохан Стилерс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.
Legalbet 14 мая в 10:06
Общество

В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом

«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:29
267
Политика

Александр Рар: началась борьба за наследство Меркель

Германия начинает постепенно выходить из карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса, но границы пока остаются закрытыми.
Политика Сегодня вчера в 08:23
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
38
Здоровье

В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин

У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
3
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,6K
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Общество

Зачем России приписывают жертв от коронавируса

Волну вбросов о «тайных жертвах» вируса подхватили и русскоязычные оппозиционные ресурсы.
Взгляд.ру 01:01
1
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Здоровье

Онколог назвал распространенный симптом рака

Злокачественные опухоли забирают в себя много белка, поэтому одним из самых очевидных признаков развития онкологии является резкая потеря веса.
Известия 00:48
15
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Политика

Путин раскритиковал работу по выплатам медикам

В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
Право.ру вчера в 08:17
3,9K
Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service 14 мая в 05:49
2,8K
Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru 14 мая в 13:59
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Авто

В Сети показали цифровую приборную панель на Lada Vesta

Разрабатывать цифровую комбинацию приборов для Lada Vesta начали еще в середине 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
1
Общество

В России начали аннулировать июньские туры за границу

Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
141
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