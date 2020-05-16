Армия и оружие
ИзвестияПушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Как Германию убеждают не отказываться от американского ядерного оружия в пользу Польши
Коммерсантъвчера в 17:11
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
Гаджеты
Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома
В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera вчера в 11:11
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Муцениеце официально подала на развод с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце официциально подала на развод с Павлом Прилучным.
Вести.Ru вчера в 15:59
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Наука
Найден ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см
Обнаружен ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14 мая в 03:44
Общество
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.
RT на русском вчера в 10:27
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Футбол
Тэгу – Пхохан Стилерс: непростой соперник
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на Пхохан Стилерс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.
Legalbet 14 мая в 10:06
Общество
В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:29
Политика
Александр Рар: началась борьба за наследство Меркель
Германия начинает постепенно выходить из карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса, но границы пока остаются закрытыми.
Политика Сегодня вчера в 08:23
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
Здоровье
В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин
У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Общество
Зачем России приписывают жертв от коронавируса
Волну вбросов о «тайных жертвах» вируса подхватили и русскоязычные оппозиционные ресурсы.
Взгляд.ру 01:01
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Здоровье
Онколог назвал распространенный симптом рака
Злокачественные опухоли забирают в себя много белка, поэтому одним из самых очевидных признаков развития онкологии является резкая потеря веса.
Известия 00:48
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Политика
Путин раскритиковал работу по выплатам медикам
В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
Право.ру вчера в 08:17
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service 14 мая в 05:49
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru 14 мая в 13:59
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель на Lada Vesta
Разрабатывать цифровую комбинацию приборов для Lada Vesta начали еще в середине 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
Общество
В России начали аннулировать июньские туры за границу
Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12