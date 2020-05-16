Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 2,2K

Армия и оружие В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов. 2

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2,5K

Гаджеты Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 374

Космос НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 13

Общество Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России. 12

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 145

Футбол Тэгу – Пхохан Стилерс: непростой соперник Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на Пхохан Стилерс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.

Общество В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом «В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 267

Политика Александр Рар: началась борьба за наследство Меркель Германия начинает постепенно выходить из карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса, но границы пока остаются закрытыми.

Здоровье Онколог назвал распространенный симптом рака Злокачественные опухоли забирают в себя много белка, поэтому одним из самых очевидных признаков развития онкологии является резкая потеря веса. 15

Общество МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы «Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf). 361

Политика Путин раскритиковал работу по выплатам медикам В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. 3,9K