Политика
Газета.RuПушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter. Пушков напомнил об угрозе "ядерной зимы".
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Как Германию убеждают не отказываться от американского ядерного оружия в пользу Польши
Коммерсантъвчера в 17:11
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Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Общество
В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
Общество
В Астраханской области отменили пропускной режим
Власти Астраханской области отменили пропускной режим, введенный в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, а также возобновили работу ряда предприятий сферы услуг.
ТАСС 07:07
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Происшествия
Тела матери и 5-летней дочери нашли под окнами дома в Петербурге
Случайные прохожие обнаружили под окнами дома по улице Верности в Петербурге тела девочки и женщины.
News.ru 07:26
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Происшествия
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом
Российская газета 05:27
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 14 мая в 12:46
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Происшествия
В Перми еще в двух больницах закрыли отделения на карантин
В краевом центре в двух больницах закрыли на карантин отделения из-за коронавируса.
ВЕТТА 00:35
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Футбол
«Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ
По информации «Матч ТВ», курский клуб добровольно опустится на дивизион ниже.
Sports.ru 06:39
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Здоровье
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 64 человека
Новые 64 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области.
ИА Красная Весна 14 мая в 04:08
Здоровье
Врач рассказала о «меняющихся» проявлениях коронавируса
Главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о выявленных медиками изменениях в проявлении коронавируса.
РИА Новости 07:25
Политика
Ницой назвала российские соцсети «смертельно опасными» для Украины
Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес
Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину
Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru вчера в 08:31
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11