Политика

Газета.RuГазета.RuПушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter. Пушков напомнил об угрозе "ядерной зимы".
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Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Известиявчера в 21:52

Пушков напомнил послу США в Польше про Карибский кризис

Российская газетавчера в 23:07

Сенатор: размещение ядерного оружия США в Польше повторит Карибский кризис

News.ruвчера в 22:16

США могут переместить ядерное оружие, которое хранят в Германии, в Польшу

Эхо Москвы05:04

Пушков напомнил про угрозу «ядерной зимы» послу США в Польше

ФАНвчера в 20:46

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

РИА Новостивчера в 19:23

Как Германию убеждают не отказываться от американского ядерного оружия в пользу Польши

Коммерсантъвчера в 17:11
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Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
2
Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
238
Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
28
Общество

В Астраханской области отменили пропускной режим

Власти Астраханской области отменили пропускной режим, введенный в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, а также возобновили работу ряда предприятий сферы услуг.
ТАСС 07:07
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Киберспорт

Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
1
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
110
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
687
Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
8
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,8K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
3,6K
Происшествия

Тела матери и 5-летней дочери нашли под окнами дома в Петербурге

Случайные прохожие обнаружили под окнами дома по улице Верности в Петербурге тела девочки и женщины.
News.ru 07:26
8
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
825
Происшествия

В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом

Российская газета 05:27
24
Общество

Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
244
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 14 мая в 12:46
5,5K
Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Происшествия

В Перми еще в двух больницах закрыли отделения на карантин

В краевом центре в двух больницах закрыли на карантин отделения из-за коронавируса.
ВЕТТА 00:35
2
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
932
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Футбол

«Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ

По информации «Матч ТВ», курский клуб добровольно опустится на дивизион ниже.
Sports.ru 06:39
Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
115
Здоровье

Названо самое опасное осложнение коронавируса

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
2
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
108
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 64 человека

Новые 64 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области.
ИА Красная Весна 14 мая в 04:08
15
Здоровье

Врач рассказала о «меняющихся» проявлениях коронавируса

Главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о выявленных медиками изменениях в проявлении коронавируса.
РИА Новости 07:25
2
Политика

Ницой назвала российские соцсети «смертельно опасными» для Украины

Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины.
РИА Новости 05:28
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Шоу-бизнес

Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину

Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru вчера в 08:31
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
309
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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