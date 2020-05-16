Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джоржетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter. Пушков напомнил об угрозе "ядерной зимы".

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

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