Политика

Газета.RuГазета.RuПушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джоржетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter. Пушков напомнил об угрозе "ядерной зимы".
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США могут переместить ядерное оружие, которое хранят в Германии, в Польшу

Эхо Москвы05:04

Пушков напомнил послу США в Польше про Карибский кризис

Российская газетавчера в 23:07

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Известиявчера в 21:52

Сенатор Пушков напомнил послу США в Польше о «ядерной зиме»

URA.Ruвчера в 20:33

Пушков напомнил про угрозу «ядерной зимы» послу США в Польше

ФАНвчера в 20:46

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

РИА Новостивчера в 19:23

Как Германию убеждают не отказываться от американского ядерного оружия в пользу Польши

Коммерсантъвчера в 17:11
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период

Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 04:55
2
Общество

За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
413
Общество

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
9
Гаджеты

Apple разрабатывает новый 10-дюймовый iPad и iPad Mini

По словам Куо, Apple выпустит новый 10,8-дюймовый iPad во второй половине этого года, а в первом полугодии 2021 года появится новый iPad mini с диагональю от 8,5 до 9 дюймов.
MobiDevices вчера в 07:16
4
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
1,9K
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
228
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
5,4K
Гаджеты

Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
44
Общество

Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина

Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com вчера в 05:57
138
Транспорт

С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда

Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
25
Общество

В «Биокаде» спрогнозировали объем выпуска вакцин от COVID-19

По состоянию на 16 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 272 043, в том числе 9200 — за последние сутки.
Известия 05:49
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
260
Общество

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник.
РБК 00:56
8
Политика

Турция разрешила въезд россиянам для лечения

Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
2
Общество

Протоиерея Димитрия Смирнова подключили к аппарату ИВЛ

Ранее СМИ сообщили, что священник находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ.
КМВ Новости 04:54
Армия и оружие

NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков

Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.
Российская газета вчера в 06:20
3
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,7K
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
3K
Политика

«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России

Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН вчера в 07:57
3
Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,7K
Общество

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
Российская газета вчера в 15:08
24
Здоровье

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
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Единоборства

Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки

Российская газета 03:28
Общество

В Москве аннулируют штрафы за отказ делать селфи ночью

В Департаменте информационных технологий Москвы прокомментировали жалобы горожан, находящихся на карантине по коронавирусу, на штрафы из-за приложения "Социальный мониторинг".
Московский Комсомолец 04:03
Кино

На критику комедии «На Париж» ответил блогеру BadComedian Добронравов

Цензуры.Нет 13 мая в 10:46
423
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,2K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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