Политика

Discover24Discover24Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше

Алексей Пушков, российский сенатор, решил предостеречь Соединенные Штаты от переброски ядерных ракет на территорию Польши.
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США предположили возможность расположить ядерные комплексы в Польше

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Как Германию убеждают не отказываться от американского ядерного оружия в пользу Польши

Коммерсантъвчера в 17:11
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Общество

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

Коммерсантъ 16:08
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
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Общество

Голикова сравнила летальность от коронавируса в России и мире

Известия 15:24
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Происшествия

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News.ru вчера в 10:19
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Космос

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Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
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Здоровье

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Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов в комментарии телеканалу «360» рассказал о рисках осложнений при бессимптомном течении коронавируса.
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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Общество

Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС

Италия восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:10
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Как уверяет Онищенко, требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие, так как существует риск, что она окажется или малоэффективной, или дающей нежелательные побочные эффекты.
Журналистская правда 05:21
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Здоровье

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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

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Газета.Ru 14 мая в 20:53
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Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

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Армия и оружие

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Общество

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Отложен запуск секретного американского космоплана

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"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

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Политика

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Бывший участник АТО считает, что ВСУ намеренно бьют по мирному населению

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