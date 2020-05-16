Политика
Discover24Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше
Алексей Пушков, российский сенатор, решил предостеречь Соединенные Штаты от переброски ядерных ракет на территорию Польши.
Читать в источнике
Оценить184
Подробнее о событии
Показать все источники
Как Германию убеждают не отказываться от американского ядерного оружия в пользу Польши
Коммерсантъвчера в 17:11
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 16:08
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
Происшествия
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19
Космос
Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд
Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
Здоровье
Последствия бессимптомного течения коронавируса названы
Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов в комментарии телеканалу «360» рассказал о рисках осложнений при бессимптомном течении коронавируса.
Live24 05:31
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС
Италия восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:10
Здоровье
Онищенко предостерег от неправильной вакцинации от коронавируса
Как уверяет Онищенко, требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие, так как существует риск, что она окажется или малоэффективной, или дающей нежелательные побочные эффекты.
Журналистская правда 05:21
Здоровье
Пациентам с тяжелой формой COVID-19 может понадобиться реабилитация
Отмечается, что тем, кто долгое время провел в реанимации, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, также понадобится длительная и серьезная реабилитация.
Слово и Дело 10:18
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 14 мая в 20:53
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Гаджеты
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir
В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir.
Дни24 04:17
Политика
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
Игры
Вышла игра во вселенной «Гарри Поттера» в жанре «три в ряд»
CyberSport.ru 15:28
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Армия и оружие
В Сирии установили памятную табличку в честь лётчика Романа Филипова
RT на русском вчера в 23:55
Общество
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Планируется, что каждые три дня на бесплатную сдачу анализов будут приглашаться порядка 70 тысяч москвичей.
Говорит Москва 06:19
Космос
Отложен запуск секретного американского космоплана
ToDay News Ufa 12:14
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Общество
Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»
Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Футбол
Игрока «Герты» не накажут за поцелуй одноклубника
Защитник «Герты» Дедрик Боята не будет наказан за поцелуй полузащитника Марко Груйича в щёку во время празднования гола команды в ворота «Хоффенхайма».
Евро-футбол.ру 16:27
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Фигурное катание
Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
LiveSport.ru 07:50
Армия и оружие
Бывший участник АТО считает, что ВСУ намеренно бьют по мирному населению
Экс-боец АТО Юрий Асеев признался в эфире украинского телеканала «NewsOne», что украинские силовики целенаправленно обстреливают мирное население в Донбассе.
ИА Новороссия 14:17