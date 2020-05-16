Политика

Discover24Discover24Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше

Алексей Пушков, российский сенатор, решил предостеречь Соединенные Штаты от переброски ядерных ракет на территорию Польши.
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США предположили возможность расположить ядерные комплексы в Польше

News.ru07:37

Как Германию убеждают не отказываться от американского ядерного оружия в пользу Польши

Коммерсантъвчера в 17:11

Пушков напомнил послу США в Польше про Карибский кризис

Российская газетавчера в 23:07

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Известиявчера в 21:52

Пушков напомнил про угрозу «ядерной зимы» послу США в Польше

ФАНвчера в 20:46

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

РИА Новостивчера в 19:23

США могут переместить ядерное оружие, которое хранят в Германии, в Польшу

Эхо Москвы05:04
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество

Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
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Футбол

У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
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Происшествия

Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

Вести.Ru 08:26
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Газета.Ru 10:19
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Политика

Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте

Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
3,2K
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
1,1K
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
2,1K
Армия и оружие

ТАСС: Россия начала производство Су-35 для Египта

Коммерсантъ вчера в 22:21
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Хоккей

СКА официально обменял Плотникова в «Амур»

Советский спорт 09:51
Футбол

Семак рассказал о переговорах с «Зенитом» по поводу продления контракта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ход переговоров с руководством клуба из Санкт-Петербурга о продлении контракта с сине-бело-голубыми.
Спорт-Экспресс 12:27
Музыка

Группа Queen покажет концерт памяти Фредди Меркьюри

Британская группа Queen выпустит запись концерта 1992 года, прошедший в память о фронтмене Фредди Меркьюри.
News.ru вчера в 08:43
Общество

В Ленобласти закроют крупные торговые центры на границе с Петербургом

Крупные торговые центры 47-го региона, расположенные на границе Петербурга и Ленинградской области, снова закроют.
ЛОТ 10:01
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Технологии

Перечислены способы перезарядки автомата Калашникова

Ferra 11:30
Здоровье

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
1K
Наука

Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться

Употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров мешает человеку сконцентрироваться.
Piter.tv 13:04
6
Политика

Поклонская призвала не делать прогнозов о распаде Украины

News.ru 12:44
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
2K
Путешествия

Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня

Политическая Экспертиза 12:32
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
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Политика

США начали поставку нефти в Белоруссию

США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС вчера в 08:31
1K
Общество

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
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Космос

Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
Российская газета 13 мая в 18:56
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Футбол

ФК «Краснодар» опубликовал расписание оставшихся матчей в сезоне РПЛ

Согласно предварительному расписанию, 21 июня «Краснодар» сыграет с московским «Динамо», 28 июня — с «Оренбургом», 1 июля — с «Ростовом».
Кубань 24 вчера в 12:30
Политика

Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru 11:15
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Армия и оружие

В Сирии установили памятную табличку в честь лётчика Романа Филипова

RT на русском вчера в 23:55
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