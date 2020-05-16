Алексей Пушков, российский сенатор, решил предостеречь Соединенные Штаты от переброски ядерных ракет на территорию Польши.

Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше

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