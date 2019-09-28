Политика
Политическая ЭкспертизаПушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
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Пушков предрек Зеленскому проблемы из-за слов о «говорливой Меркель»
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Пушков: «После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином»
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