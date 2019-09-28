Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
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Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель

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Пушков: «После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином»

Комсомольская правдавчера в 21:33

Пушков предрек Зеленскому трения с Берлином

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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