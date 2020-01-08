Армия и оружие
РИА НовостиПушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если США ответят Ирану, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".
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Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Армия и оружие
В Иране подтвердили нанесение удара по базе США в Ираке
Происшествия
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Хоккей
Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, проведя на 93 матча меньше
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».
Политика
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.
Политика
Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета
Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Футбол
Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Экономика
Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото
Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
Здоровье
Названы 10 правил, которые снижают риск заболеть раком до минимума
Зарубежными медицинскими специалистами составлены и названы десять правил, которые при их выполнении способны снизить до минимума риск заболеть онкологическим заболеванием.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух школьников
В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Происшествия
Ценности на 7 миллионов рублей украли у безработной в Москве
Прибывшие на место оперативники выяснили, что злоумышленник взломал замок на входной двери, пробрался в квартиру и похитил из шкатулки 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые украшения, документы и ключи от Mercedes-Benz Е200.
Футбол
Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович
Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Кино
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Армия и оружие
Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке
Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Армия и оружие
Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Политика
В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.