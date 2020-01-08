Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если США ответят Ирану, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

РИА Новости03:00

Пушков предостерег США от ответа на удары Ирана

Rambler News Service03:45

Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне

Pravda.Ru03:27

Пушков сказал, почему Трампу лучше не отвечать на ракетный удар Ирана

Взгляд.ру03:05

Пушков предсказал «большую» войну, если США ответят на удар Ирана

Московский Комсомолец03:49

Пушков прокомментировал ракетный удар Ирана по базам США в Ираке

News.ru02:39

Пушков заявил, что ответ США Ирану будет стоить Трампу победы на выборах

Политика Сегодня02:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Shraibikus News 06 января в 12:56
Армия и оружие

В Иране подтвердили нанесение удара по базе США в Ираке

Евразия Daily вчера в 19:06
Происшествия

В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
RT на русском 03:43
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 07:03
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Хоккей

Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, проведя на 93 матча меньше

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».
Sports.ru 03:29
Политика

США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну

Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.
РИА Новости 00:19
Политика

Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета

Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
REGNUM 04:08
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Футбол

Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

РИА Новости вчера в 15:31
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 03:39
Экономика

Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
Коммерсантъ 02:40
Здоровье

Названы 10 правил, которые снижают риск заболеть раком до минимума

Зарубежными медицинскими специалистами составлены и названы десять правил, которые при их выполнении способны снизить до минимума риск заболеть онкологическим заболеванием.
Ugpressa.ru вчера в 23:09
Кино

Создатели «Вторжения» рассказали о подготовке актеров к съемкам

Известия 04:00
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух школьников

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Происшествия

Ценности на 7 миллионов рублей украли у безработной в Москве

Прибывшие на место оперативники выяснили, что злоумышленник взломал замок на входной двери, пробрался в квартиру и похитил из шкатулки 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые украшения, документы и ключи от Mercedes-Benz Е200.
Вечерняя Москва 02:07
Футбол

Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович

Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Евро-футбол.ру 06 января в 01:24
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Кино

Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Discover24 вчера в 01:59
Армия и оружие

Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке

Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
iReactor вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Происшествия

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Известия 03:06
Армия и оружие

Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Интерфакс 02:56
Кино

В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Мойка78 06 января в 20:27
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Космос

Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года

06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Портал Поиск 06 января в 01:49
Политика

В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
RT на русском 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное