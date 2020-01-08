Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если США ответят Ирану, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".
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В России предупредили о последствиях ответа США на удары Ирана

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