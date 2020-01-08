Политика
РИА НовостиПушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если США ответят Ирану, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".
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Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
Посольство Украины «переписало» сообщение о крушении самолета в Иране
Специалист отмечает, что сейчас эти сообщения начали переписывать, очевидно, в ожидании данных «чёрных ящиков» и экспертиз.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Гаджеты
Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете
Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Армия и оружие
Опубликовано новое видео ракетного удара Ирана по базе США
Ранее сообщалось, что Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Гаджеты
Новая опция OnePlus предотвратит перезарядку телефона
В OnePlus разработали «Оптимизированную зарядку», которая при использовании в ночное время автоматически отключит зарядный блок при 80% заряда батареи, и перед тем как проснется пользователь она автоматически включится и продолжит заряжать устройство.
Армия и оружие
Путин: военные РФ в Сирии защищают и свою Родину от терроризма
Российские военные в САР не только оказывают помощь сирийскому народу, но и защищают свою Родину от терроризма, заявил президент России Владимир Путин в ходе пребывания с визитом в Дамаске во время посещения командного пункта вооруженных сил РФ в Сирии.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей.
Политика
Фейковые SMS о срочном призыве в армию напугали американцев
Армия США выпустила предупреждение о "мошеннических" SMS-сообщениях, в которых говорится о том, что их получатель подлежит срочному призыву на военную службу, передает Business Insider.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям, в случае если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Происшествия
В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Автоспорт
Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull
7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
Хоккей
Американское СМИ высмеяло Шестеркина за игру в дебютном матче в НХЛ
Sports высмеяло голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина во время его дебютного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш".
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Происшествия
Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже
Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.