Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если США ответят Ирану, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".

Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке "Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.

Общество Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.

Происшествия В Москве избили сына Жванецкого Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Гаджеты Новая опция OnePlus предотвратит перезарядку телефона В OnePlus разработали «Оптимизированную зарядку», которая при использовании в ночное время автоматически отключит зарядный блок при 80% заряда батареи, и перед тем как проснется пользователь она автоматически включится и продолжит заряжать устройство.

Армия и оружие Путин: военные РФ в Сирии защищают и свою Родину от терроризма Российские военные в САР не только оказывают помощь сирийскому народу, но и защищают свою Родину от терроризма, заявил президент России Владимир Путин в ходе пребывания с визитом в Дамаске во время посещения командного пункта вооруженных сил РФ в Сирии.

Политика Фейковые SMS о срочном призыве в армию напугали американцев Армия США выпустила предупреждение о "мошеннических" SMS-сообщениях, в которых говорится о том, что их получатель подлежит срочному призыву на военную службу, передает Business Insider.

Политика Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям, в случае если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Автоспорт Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull 7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.