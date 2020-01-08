Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если США ответят Ирану, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

РИА Новости03:00

Пушков — о возможном ответе США на удар Ирана: Лучше остановиться

Life.ru04:30

Пушков предсказал «большую» войну, если США ответят на удар Ирана

Московский Комсомолец03:49

Пушков сказал, почему Трампу лучше не отвечать на ракетный удар Ирана

Взгляд.ру03:05

В России предупредили о последствиях ответа США на удары Ирана

Lenta.ru04:35

Пушков прокомментировал ракетный удар Ирана по базам США в Ираке

News.ru02:39

Пушков заявил, что ответ США Ирану будет стоить Трампу победы на выборах

Политика Сегодня02:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Культура

Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»

Петербургский дневник 03:11
Происшествия

Киев подтвердил гибель всех пассажиров разбившегося в Иране Boeing

МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту авиалайнера "Международных авиалиний Украины", который 8 января потерпел катастрофу в Иране.
Российская газета 03:06
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. «Всё в порядке», — написал Трамп в Twitter.
RT на русском вчера в 21:57
Политика

Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

Взгляд.ру 05:15
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Бразилии

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.
Российская газета вчера в 18:15
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Общество

Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
РЕН ТВ 05 января в 20:37
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
ТАСС вчера в 16:01
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Происшествия

Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
РИА Новости 05:28
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Автоспорт

Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull

7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
F1news.ru 02:25
Происшествия

Сына сатирика Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 04:55
Армия и оружие

Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана

Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке.
News.ru 05:19
Общество

Украина приостановила полёты над Ираном до завершения расследования крушения Boeing

Гончарук добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
Говорит Москва 05:35
Политика

Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Snob.ru вчера в 23:59
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ вчера в 00:27
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки

Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
РБК 01:31
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
Гаджеты

Nokia возродит легендарный телефон

Классическую модель телефона Nokia возродят, выпуском новинки займется компания HMD Global, которая пообещали провести презентацию до конца января 2020 года.
Sibnet Новости 06 января в 07:18
Шоу-бизнес

42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

A post shared by Ольга Орлова (@ olgaorlova1311) on Jan 6, 2020 at 4:10am PST Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы "Блестящие" держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.
MedikForum.ru вчера в 12:17
Армия и оружие

КСИР перебрасывает своих военных в провинцию Идлиб

Конечным итогом операции может стать переход всей провинции Идлиб под контроль Дамаска, чего не было с 2011 года.
Военное дело 05:34
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное