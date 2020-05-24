Сенатор считает, что определённое поле для манёвра у Минска есть, но все прекрасно понимают, что Запад хотел бы в итоге изменения политического строя Белоруссии, в этом и состоит задача западной политики, а не в том, чтобы в Белоруссии ничего не менялось, и они будут прекрасно развивать отношения.

с чего всё началось

Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

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