Политика
РИА НовостиПушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
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Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельLenta.ru вчера в 21:59
с чего всё началось
Сенатор считает, что определённое поле для манёвра у Минска есть, но все прекрасно понимают, что Запад хотел бы в итоге изменения политического строя Белоруссии, в этом и состоит задача западной политики, а не в том, чтобы в Белоруссии ничего не менялось, и они будут прекрасно развивать отношения.Украина.ру21 мая в 09:23
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Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
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Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
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"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Инвесторы уходят из рисковых активов
Инвесторы уходят из рисковых активов Международные инвесторы на время охладели к рисковым активам.
Коммерсантъ 22 мая в 15:02
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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