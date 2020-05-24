Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
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Алексей Пушков
Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельLenta.ru вчера в 21:59
с чего всё началось

Пушков об интересе Лукашенко к Западу: исторические прецеденты однозначны — Янукович, Шеварднадзе

Сенатор считает, что определённое поле для манёвра у Минска есть, но все прекрасно понимают, что Запад хотел бы в итоге изменения политического строя Белоруссии, в этом и состоит задача западной политики, а не в том, чтобы в Белоруссии ничего не менялось, и они будут прекрасно развивать отношения.
Украина.ру21 мая в 09:23

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Совфед предупредил об опасностях заигрывания Лукашенко с Западом

Газета.Ruвчера в 23:14

Пушков об интересе Лукашенко к Западу: исторические прецеденты однозначны — Янукович, Шеварднадзе

Украина.ру21 мая в 09:23

В России рассказали об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Lenta.ruвчера в 21:59

Пушков рассказал, чем рискует Лукашенко в играх с Западом

News.ruвчера в 21:47

Заигрывания с Западом могут стоить Лукашенко власти – Пушков

REGNUMвчера в 21:36

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

РИА Новостивчера в 20:53

Пушков рассказал, чем грозит заигрывание Лукашенко с Западом

URA.Ruвчера в 22:32
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
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Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
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Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
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В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
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24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности

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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
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Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru 22 мая в 14:38
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
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REGNUM 00:18
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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
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Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Интерфакс вчера в 11:17
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Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем

REGNUM 21 мая в 14:54
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Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
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Футбол

Голкипер «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Герту»

По информации Goal, в услугах 26-летнего вратаря заинтересована берлинская "Герта". Клуб готов предложить Кариусу долгосрочный контракт.
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Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Экономика

Инвесторы уходят из рисковых активов

Инвесторы уходят из рисковых активов Международные инвесторы на время охладели к рисковым активам.
Коммерсантъ 22 мая в 15:02
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Тульские «Панцири-С1Э» сбили в Ливии турецкий беспилотник

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Армия и оружие

Аналитики КНР считают, что новый российский двигатель для Су-57 вызовет страх у США

Новый двигатель, известный как Изделие 30, которым будут оснащаться российские истребители Су-57 в 2023-2025 годах, вызовет страх у американских пилотов, считают военные аналитики из Китая.
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Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

РИА Новости вчера в 18:13
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Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
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Общество

В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском вчера в 04:05
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Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и «ОФК Белград» Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает «Данас».
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Советский и грузинский политический и государственный деятель. 1-й секретарь ЦК комсомола Грузии, министр внутренних дел Грузинской ССР, первый секретарь ЦК КП Грузии, Министр иностранных дел СССР, Министр внешних сношений СССР. Герой Социалистического Труда. Член Политбюро ЦК КПСС, ближайший соратник М. С. Горбачёва. Президент Грузии.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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