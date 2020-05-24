Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
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Пушков об интересе Лукашенко к Западу: исторические прецеденты однозначны — Янукович, Шеварднадзе

Сенатор считает, что определённое поле для манёвра у Минска есть, но все прекрасно понимают, что Запад хотел бы в итоге изменения политического строя Белоруссии, в этом и состоит задача западной политики, а не в том, чтобы в Белоруссии ничего не менялось, и они будут прекрасно развивать отношения.
Украина.ру21 мая в 09:23

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Совфед предупредил об опасностях заигрывания Лукашенко с Западом

Газета.Ruвчера в 23:14

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

РИА Новостивчера в 20:53

В России рассказали об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Lenta.ruвчера в 21:59

Пушков рассказал, чем рискует Лукашенко в играх с Западом

News.ruвчера в 21:47

Заигрывания с Западом могут стоить Лукашенко власти – Пушков

REGNUMвчера в 21:36

Пушков рассказал, чем грозит заигрывание Лукашенко с Западом

URA.Ruвчера в 22:32

Пушков об интересе Лукашенко к Западу: исторические прецеденты однозначны — Янукович, Шеварднадзе

Украина.ру21 мая в 09:23
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Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru 22 мая в 21:43
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
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Театры

Окко покажет «Калигулу» Эймунтаса Някрошюса

Калигула-Миронов ведет себя как человек, вдруг осознавший, что катастрофа неминуема, спасения нет, боги не слышат, а свобода невозможна.
Театрал 22 мая в 08:40
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
1K
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Политика

На Украине заявили о слежке за Россией из космоса

Взгляд.ру вчера в 06:49
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Общество

Эксперт рассказал о «хитрой схеме» Польши по закупке в Литве газа из РФ

Строительство газопровода Baltic Pipe между Польшей и Даней более масштабное, чем о нем говорят, поскольку является частью большого европейского проекта, заявил в интервью Sputnik Литва эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.
Sputnik Литва 20 мая в 23:35
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Общество

Кадыров обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама

Известия вчера в 16:39
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

Территория новостей вчера в 09:15
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Происшествия

В Прикамье выявлено ещё 48 носителей SARS-CoV-2

Пермь, 21 мая 2020, 12:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 мая, выявлено 48 носителей коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 21 мая в 05:22
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1K
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
1,9K
Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
1,4K
Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом

Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург вчера в 10:25
4
Общество

Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»

"Русская молодежь Америки" неоднократно содействовала гражданам РФ, в том числе школьникам, столкнувшимся с трудностями в США.
ТАСС вчера в 20:17
10
Хоккей

Ковальчук оценил игру Овечкина за «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук поделился мнением об игре своего одноклубника и соотечественника Александра Овечкина.
Спорт день за днем вчера в 16:11
Здоровье

В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 01:14
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Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
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Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
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Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

Игромания.ру вчера в 09:10
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Общество

Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
4,3K
Здоровье

Плюс 51: приморцы продолжают заражаться коронавирусом

Как обозначили в краевом Роспотребнадзоре, сегодня темп прироста заболевания в крае составляет 3,1%. Всего диагноз за время пандемии подтвердился у 1646 приморцев.
Deita.ru вчера в 23:40
Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru вчера в 16:52
1,1K
Космос

NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике

HotGeo 22 мая в 01:38
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Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия вчера в 19:39
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Эдуард Шеварднадзе
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Советский и грузинский политический и государственный деятель. 1-й секретарь ЦК комсомола Грузии, министр внутренних дел Грузинской ССР, первый секретарь ЦК КП Грузии, Министр иностранных дел СССР, Министр внешних сношений СССР. Герой Социалистического Труда. Член Политбюро ЦК КПСС, ближайший соратник М. С. Горбачёва. Президент Грузии.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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