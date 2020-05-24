Политика
РИА НовостиПушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
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с чего всё началось
Сенатор считает, что определённое поле для манёвра у Минска есть, но все прекрасно понимают, что Запад хотел бы в итоге изменения политического строя Белоруссии, в этом и состоит задача западной политики, а не в том, чтобы в Белоруссии ничего не менялось, и они будут прекрасно развивать отношения.Украина.ру21 мая в 09:23
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Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Театры
Окко покажет «Калигулу» Эймунтаса Някрошюса
Калигула-Миронов ведет себя как человек, вдруг осознавший, что катастрофа неминуема, спасения нет, боги не слышат, а свобода невозможна.
Театрал 22 мая в 08:40
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
Газета.Ru вчера в 09:04
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Политика
На Украине заявили о слежке за Россией из космоса
Взгляд.ру вчера в 06:49
Общество
Эксперт рассказал о «хитрой схеме» Польши по закупке в Литве газа из РФ
Строительство газопровода Baltic Pipe между Польшей и Даней более масштабное, чем о нем говорят, поскольку является частью большого европейского проекта, заявил в интервью Sputnik Литва эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.
Sputnik Литва 20 мая в 23:35
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Кадыров обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама
Известия вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей вчера в 09:15
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Происшествия
В Прикамье выявлено ещё 48 носителей SARS-CoV-2
Пермь, 21 мая 2020, 12:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 мая, выявлено 48 носителей коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 21 мая в 05:22
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург вчера в 10:25
Общество
Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»
"Русская молодежь Америки" неоднократно содействовала гражданам РФ, в том числе школьникам, столкнувшимся с трудностями в США.
ТАСС вчера в 20:17
Хоккей
Ковальчук оценил игру Овечкина за «Вашингтон»
Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук поделился мнением об игре своего одноклубника и соотечественника Александра Овечкина.
Спорт день за днем вчера в 16:11
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 01:14
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
Общество
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах.
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Здоровье
Плюс 51: приморцы продолжают заражаться коронавирусом
Как обозначили в краевом Роспотребнадзоре, сегодня темп прироста заболевания в крае составляет 3,1%. Всего диагноз за время пандемии подтвердился у 1646 приморцев.
Deita.ru вчера в 23:40
Армия и оружие
Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
Lenta.ru вчера в 16:52
Космос
NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике
HotGeo 22 мая в 01:38
Общество
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Известия вчера в 19:39