Сенатор считает, что определённое поле для манёвра у Минска есть, но все прекрасно понимают, что Запад хотел бы в итоге изменения политического строя Белоруссии, в этом и состоит задача западной политики, а не в том, чтобы в Белоруссии ничего не менялось, и они будут прекрасно развивать отношения.

с чего всё началось

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.

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