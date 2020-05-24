Политика
РИА НовостиПушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
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с чего всё началось
Сенатор считает, что определённое поле для манёвра у Минска есть, но все прекрасно понимают, что Запад хотел бы в итоге изменения политического строя Белоруссии, в этом и состоит задача западной политики, а не в том, чтобы в Белоруссии ничего не менялось, и они будут прекрасно развивать отношения.Украина.ру21 мая в 09:23
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
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Созданию оксфордской вакцины могут помешать законы статистики
Вакцину начали испытывать на людях 23 апреля, и первая фаза должна закончиться в июне.
ИА Красная Весна 20:30
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Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод»
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Как готовятся мусульмане встретить праздник Ураза-байрам
От всей души поздравляю всех мусульман с праздником Ураза - байрам.
Газета Заря (Алексеевское) 01:57
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«Ген похудения» обнаружили ученые
ToDay News Ufa вчера в 07:43
Здоровье
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Всего на материковой части КНР известно о 82 971 подтверждённом случае заражения новым типом коронавируса, 78 258 человек выписаны из больниц, 4634 скончались.
Life.ru вчера в 21:34
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Коронавирус в Приморье был диагностирован 1646 раз — свежая статистика
Как в воскресенье, 24 мая, рассказали в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки ещё 51 человек заразился COVID-19.
Восток-Медиа 22:43
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Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня
В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews вчера в 13:25
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Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Игры
Final Fantasy XIV стала временно бесплатной на PS4
Cyber.sports.ru вчера в 04:40
Экономика
Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
РБК 12:11
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество
Летом в Москве ожидается экстремальная жара
RT на русском 21:33
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 22:16
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Наука
Ученые нашли «ахиллесову пяту» у коронавирусной инфекции
По словам ведущего автора исследования, коронавирусная инфекция действует так же. Благодаря этому ученым и удалось найти ее слабое место.
Актуальные Новости 03:41
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 21 мая в 17:00
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
Политика
Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
"Партия регионов" выступала за партнерство с Россией, за нейтральный статус в целом, хотя был этот путь евроинтеграции, но по большему счету "Партия регионов" была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в президентской кампании нашей.
РИА Новости 22:07
Политика
Талибы в Афганистане объявили о перемирии
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о трехдневном прекращении огня в Афганистане.
Коммерсантъ 17:22
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Рассадник нарушений губернаторских указов сняли в Воронеже
К сожалению, самую сильную давку не удалось снять, потому что людей столько, что нельзя пошевелить даже рукой, - прокомментировал ролик читатель.
Блокнот Воронеж 06:04
Армия и оружие
В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море
США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза 12:21
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Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Политика
Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС
Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.
ТАСС вчера в 12:14
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Политика
Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией
При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна вчера в 09:42