Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
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с чего всё началось

Пушков об интересе Лукашенко к Западу: исторические прецеденты однозначны — Янукович, Шеварднадзе

Сенатор считает, что определённое поле для манёвра у Минска есть, но все прекрасно понимают, что Запад хотел бы в итоге изменения политического строя Белоруссии, в этом и состоит задача западной политики, а не в том, чтобы в Белоруссии ничего не менялось, и они будут прекрасно развивать отношения.
Украина.ру21 мая в 09:23

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Заигрывания с Западом могут стоить Лукашенко власти – Пушков

REGNUM21:36

В России рассказали об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Lenta.ru21:59

Пушков рассказал, чем рискует Лукашенко в играх с Западом

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Пушков рассказал, чем грозит заигрывание Лукашенко с Западом

URA.Ru22:32

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

РИА Новости20:53

Пушков об интересе Лукашенко к Западу: исторические прецеденты однозначны — Янукович, Шеварднадзе

Украина.ру21 мая в 09:23

Пушков напомнил руководству Белоруссии о судьбе Януковича

Парламентская газета21 мая в 06:08
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
Наука

Созданию оксфордской вакцины могут помешать законы статистики

Вакцину начали испытывать на людях 23 апреля, и первая фаза должна закончиться в июне.
ИА Красная Весна 20:30
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Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод»

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Экономика

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Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
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Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Политика

Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады

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Талибы в Афганистане объявили о перемирии

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о трехдневном прекращении огня в Афганистане.
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