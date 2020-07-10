Политика
Lenta.ruПушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну. Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.
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У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 19:08
с чего всё началось
Руководитель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил в своем микроблоге в Твиттере ограничить въезд в Россию для ряда зарубежных артистов по аналогии с политиками.Московский Комсомолец19:51
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