с чего всё началось

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну. Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,2K

Происшествия У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания. 139

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 388

Здоровье Главные новости к утру 10 июля Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 111

Общество Токио обновил рекорд по приросту новых случаев заражения коронавирусом Более 240 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Токио за прошедшие сутки. Об этом в пятницу объявили столичные власти.

Футбол Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.

Политика Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись. 468

Происшествия В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья. 582

Экономика Банки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку При ключевой ставке ЦБ в 5,5% банкам компенсировали 2 процентных пункта (п. п), после снижения ставки ЦБ до 4,5 % размер субсидии уменьшился до 1 п. п. Средняя ставка в мае, по данным Центробанка, составила 7,4%. В письме также говорится о необходимости продлить срок действия программы льготного ипотечного кредитования до конца 2020 г. 6

Политика В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. 263

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». 16

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России. 481

Экономика РЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных Специалисты РЭУ имени Г. В. Плеханова проанализировали, как пандемия отразится на бюджете российских регионов.

Общество PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля Платежный сервис PayPal прекратит внутренние переводы в России, оставив только международные платежи. Изменения вступают в силу с 31 июля. 350

Происшествия Задержан 25-летний парень, убивший мужчину возле кафе в Вольске Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность и место нахождения подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Вольска.

Шоу-бизнес В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака. 5

Происшествия На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. 20

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,6K

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. 18