Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
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Пушков оценил «нефтяные» переговоры Минска и США

News.ru10:41

Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Известия14:24

Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Российская газета11:17

Пушков ответил Помпео на обеспечение Белоруссии американской нефтью

Национальная служба новостей10:43

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

RT на русском15:54

Пушков отреагировал на заявление Помпео о поставках черного золота Минску

REGNUM10:30

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

РИА Новости09:45
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Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Хоккей

Посол США в России назвал Овечкина своим любимым хоккеистом

Джон Салливан, в декабре 2019 года ставший послом США в России, заявил, что его любимым хоккеистом является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
РБК 12:52
Общество

Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля

В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
RT на русском 01:34
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru 09:12
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Lenta.ru 03:06
Политика

Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Еще одним распоряжением Мишустина статс-секретарем — замглавы Минкомсвязи назначается Людмила Бокова, которая 27 января заняла пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Известия 13:36
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» с крупным счетом

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» в матче 25-го тура АПЛ.
Soccer.ru 11:56
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Футбол

Клопп: думаю, Салах останется в «Ливерпуле» в следующем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха.
Чемпионат 08:18
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 30 января в 02:01
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК вчера в 14:42
Культура

Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
31 канал Челябинска вчера в 06:41
Общество

Столицей «Тотального диктанта» в 2020 году объявили Санкт-Петербург

Делегации из пяти городов-претендентов доказывали жюри, что их город должен стать столицей "Тотального диктанта" в 2020 году.
ТАСС 12:50
Шоу-бизнес

«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Passion.ru 07:00
Футбол

«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru 15:56
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Общество

Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны

Красная весна 08:48
Шоу-бизнес

Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Слово и Дело 07:55
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Футбол

Миранчук получил травму в матче с «Партизаном»

В матче кубка «Матч Премьер» с «Партизаном» полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил повреждение и не смог продолжить встречу, сообщает «Матч ТВ».
LiveSport.ru 07:48
Технологии

Обнародован рейтинг самых популярных приложений во всем мире

Аналитики Visual Capitalist обнародовали рейтинг самых популярных приложений 2019 года. Они стали наиболее скачиваемыми, пишет «Ферра».
Что происходит 30 января в 14:55
Футбол

Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
RT на русском 11:00
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:35
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Политика

Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса

Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию.
РБК 13:04
Экономика

Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр.
ТАСС вчера в 16:35
Политика

С 1 марта украинцы не смогут пересекать границу России без загранпаспорта

Украинцы больше не смогут пересекать границу России без загранпаспорта. Такие правила будут введены с 1 марта 2020 года.
Росбалт 15:55
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