Политика
URA.RuПушков предостерег Белоруссию насчет американской нефти
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Америка готова полностью обеспечить Белоруссию нефтью. Свое заявление он опубликовал в Twitter.
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США пытаются сделать с Белоруссией тоже, что и с Украиной — Алексей Пушков
Новостной фронтвчера в 10:42
Пушков ответил Помпео на обеспечение Белоруссии американской нефтью
Национальная служба новостейвчера в 10:43
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Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
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В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
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