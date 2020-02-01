Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео совершает официальный визит в Минск после Киева. Президент Украины Владимир Зеленский попросил его прислать спецпредставителя по Донбассу, а американских бизнесменов пригласил на разработку черноморского шельфа.
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Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти Минску

РИА Новости09:45

Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

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Пушков отреагировал на заявление Помпео о поставках черного золота Минску

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Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Известия14:24

Пушков прокомментировал готовность Вашингтона обеспечить Минск нефтью

Аргументы недели10:31
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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

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Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
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В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
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Тело рабочего нашли под завалами обрушившейся крыши СКК в Петербурге

Тело рабочего обнаружено под завалами петербургского спортивно-концертного комплекса (СКК), где 31 января произошло обрушение во время демонтажа крыши.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

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Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
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Овечкин признан первой звездой января в НХЛ, Василевский — третьей

В тройке лучших исполнителей НХЛ во втором месяце зимы оказалось сразу два россиянина — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
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«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
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В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
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Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Валенсией»

Российский форвард Федор Смолов, перешедший в "Сельту" на правах аренды, начнет матч на скамейке запасных.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
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Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко повышает градус шантажа в отношения с Владимиром Путиным, чтобы добиться более низких цен на нефть, заявил BFM.RU генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
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Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
REGNUM 12:38
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В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
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Экс-офицер СБУ добыл данные о возможной причастности Украины к уничтожению MH17

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В Сети напомнили о передвижном автоклубе УАЗ

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Пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

Издание Auto Motor und Sport со ссылкой на представителей Mercedes-Benz сообщило о скором прекращении жизненного цикла Mercedes-Benz X-Class.
FormaCar вчера в 06:05
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Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.
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Бронекатер ВМСУ прирос к причалу посреди смрада от протухшей тюльки

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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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