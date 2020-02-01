Политика
Российская газетаПушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью
Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео совершает официальный визит в Минск после Киева. Президент Украины Владимир Зеленский попросил его прислать спецпредставителя по Донбассу, а американских бизнесменов пригласил на разработку черноморского шельфа.
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Пушков ответил Помпео на обеспечении Белоруссии американской нефтью
Национальная служба новостей10:43
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Теннис
Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Происшествия
Тело рабочего нашли под завалами обрушившейся крыши СКК в Петербурге
Тело рабочего обнаружено под завалами петербургского спортивно-концертного комплекса (СКК), где 31 января произошло обрушение во время демонтажа крыши.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде
Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой января в НХЛ, Василевский — третьей
В тройке лучших исполнителей НХЛ во втором месяце зимы оказалось сразу два россиянина — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Футбол
«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Армия и оружие
В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»
В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
Футбол
Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Валенсией»
Российский форвард Федор Смолов, перешедший в "Сельту" на правах аренды, начнет матч на скамейке запасных.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Политика
Эксперт заявил, что Лукашенко пытался шантажировать Путина ради нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко повышает градус шантажа в отношения с Владимиром Путиным, чтобы добиться более низких цен на нефть, заявил BFM.RU генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ добыл данные о возможной причастности Украины к уничтожению MH17
Василий Прозоров, перешедший на сторону России бывший офицер Службы безопасности Украины, обнаружил данные, которым могут свидетельствовать о причастности Киева к уничтожению выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing, который потерпел крушение в небе над Донецкой областью.
Футбол
Неймар покрасил волосы в розовый цвет
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» покрасил волосы в розовый цвет.
Авто
В России Toyota начала продажи обновлённой Toyota Corolla
В России в официальных дилерских центрах начаты продажи обновленного седана Toyota Corolla.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, обновленный седан Toyota Corolla поступил в дилерский центр в 9 вариантов оттенков кузова.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» в Дортмунде разбить «Унион»
Авто
В Сети напомнили о передвижном автоклубе УАЗ
Авто
Пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае
Издание Auto Motor und Sport со ссылкой на представителей Mercedes-Benz сообщило о скором прекращении жизненного цикла Mercedes-Benz X-Class.
Политика
Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.