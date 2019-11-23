Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. О прибытии в Польшу американского танкера со сжиженным газом для Киева ранее сообщило посольство США на Украине.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
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Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
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В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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По предварительным сведениям, мэр города Тулуна Юрий Карих, который ехал в машине с супругой, врезался на автомобиле в грузовик.
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В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о проведении переговоров с Турцией о поставках пассажирских самолетов.
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РЕН ТВ вчера в 14:55
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При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Расширение региональных аэропортов откладывается

27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в «листе ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд рублей.
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22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
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