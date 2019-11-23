Политика
РИА НовостиПушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. О прибытии в Польшу американского танкера со сжиженным газом для Киева ранее сообщило посольство США на Украине.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика
У Трампа есть два месяца, чтобы остановить «Северный поток-2»
США могут отложить более чем на год ввод «Северного потока-2». 20 ноября об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
Армия и оружие
«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел
Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Политика
Путин назвал главную задачу «Единой России»
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Спорт
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Общество
Минкульт предложил ограничить время показа одного фильма в кинотеатрах
В поправках к закону о господдержке кинематографа говорится, что количество сеансов одной картины не может превышать 35% от общего числа показов за день.
Политика
Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии
Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Общество
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Происшествия
Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, погибла его жена
По предварительным сведениям, мэр города Тулуна Юрий Карих, который ехал в машине с супругой, врезался на автомобиле в грузовик.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Политика
ОАК провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о проведении переговоров с Турцией о поставках пассажирских самолетов.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров МЦД
Российский президент Владимир Путин стал одним из первых пассажиров первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), который соединяет Одинцово и Лобню.
Экономика
Расширение региональных аэропортов откладывается
27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в «листе ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд рублей.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.