Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. О прибытии в Польшу американского танкера со сжиженным газом для Киева ранее сообщило посольство США на Украине.
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Пушков назвал поставку американского СПГ Украине желанием заработать

Российская газетавчера в 19:28

Хотят заработать: Пушков объяснил цели США в поставках газа на Украину

РЕН ТВ03:07

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РБКвчера в 21:45

Пушков заявил о желании США заработать на поставках газа Украине

Газета.Ru05:36

Пушков дал оценку началу поставок американского СПГ на Украину

Известиявчера в 18:04

Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине

RT на русскомвчера в 17:43

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РИА Новостивчера в 17:23
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Загитова высказалась о тейпах на своей спине

RT на русском 06:43
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Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку

Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
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Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
РИА Новости 06:46
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В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс 05:35
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
RT на русском 07:19
Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Известия 04:33
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Политика

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
REGNUM 06:40
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери

Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Радио Комсомольская правда вчера в 12:22
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Теннис

Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

News.ru 06:53
Происшествия

СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

Известия 04:51
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Матч 17-го тура РПЛ Оренбург Ахмат завершился в пользу грозненского клуба (2:1).
Советский спорт 05:30
Футбол

Рубин — Зенит 1:1 (2-й тайм)

Казанский "Рубин" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 17-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 05:37
Происшествия

Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы

Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.
Известия 05:08
Политика

Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

Председатель правительства Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» заявил, что необходимо освободить компенсации обманутым дольщикам и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях граждан от НДФЛ.
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Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
ГЛАС.RU 03:09
Происшествия

Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

Lenta.ru 06:31
Политика

Мантуров рассказал о переговорах России и Норвегии о поставках SSJ-100

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия и Норвегия обсуждают поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Известия 07:18
Происшествия

Обезглавленное тело мужчины в женской одежде нашли в российском городе

Обезглавленное тело мужчины в женской одежде обнаружили на железнодорожных путях в Чите.
Lenta.ru 06:09
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 08:46
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Политика

Дмитрий Медведев вручил Михаилу Развожаеву партбилет «Единой России»

Севастополь.ру 07:09
Космос

К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Радио Комсомольская правда вчера в 17:20
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Происшествия

В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

RT на русском 03:29
Общество

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Авто

Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом

Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Crypto-News вчера в 02:55
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РИА Новости 06:20
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