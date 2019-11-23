Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. О прибытии в Польшу американского танкера со сжиженным газом для Киева ранее сообщило посольство США на Украине.

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Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

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Политика Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам Председатель правительства Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» заявил, что необходимо освободить компенсации обманутым дольщикам и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях граждан от НДФЛ.

Общество Перемещения российских автомобилей отследят В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.