Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. О прибытии в Польшу американского танкера со сжиженным газом для Киева ранее сообщило посольство США на Украине.
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Хотят заработать: Пушков объяснил цели США в поставках газа на Украину

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В самом большом районе Алтая открыли новый корпус больницы

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Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не вышли в финал «Гран-при».
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Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
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