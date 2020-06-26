Политика
ИзвестияПушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал протест Украины из-за прошедшего в Крыму парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто Парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет. А к эскалации приводят обстрелы Донбасса — не парады.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН вчера в 20:59
с чего всё началось
В заявлении МИД Украины говорится, что проведение парадов в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне «без согласования с украинской стороной» рассматривается «как откровенное пренебрежение» Россией действующим законодательством Украины и нормами международного права.РБКвчера в 13:02
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