Коронавирус
RT на русскомПушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
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Пушкова удивила информация о новых случаях появления коронавируса в Китае
Московский Комсомолецвчера в 18:06
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В Китае восемь школьников утонули в реке
Российская газета вчера в 22:50
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В управлении лесами Алтайского края идут обыски
ТАСС вчера в 23:17
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Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Клишас: конституционная реформа заставит людей перестать «думать о том, что будет потом»
Ранее Путин не исключил, что пойдет на новый срок после принятия поправок в Конституцию.
Znak.com 00:59
Происшествия
Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии
Утечка дизельного топлива произошла на электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
BFM.ru 00:44
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Общество
Виталий Наливкин прокомментировал свой арест в новом видео
На ютьюбе появилось новое видео про депутата Виталия Наливкина. В нем он прокомментировал свой недавний арест.
Афиша Daily 19 июня в 11:08
Шоу-бизнес
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM вчера в 04:16
Гаджеты
В Сеть попало первое фото нового смартфона Honor X10 Max
ИА Красная Весна вчера в 13:12
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина.
Lenta.ru вчера в 12:05
Футбол
Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»
ProstoProSport вчера в 16:14
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым
Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС вчера в 08:42
Футбол
«Ахмат» победил «Крылья Советов» и ушел с последнего места в РПЛ
iReactor 19 июня в 13:18
Наука
В Японии создали новый быстрый тест на коронавирус
Токио, 22 июня 2020, 06:44 — REGNUM Японская фармацевтическая компания Snionogi заключила соглашение с группой из трех японских университетов, чьи ученые разработали новый экспресс-тест на выявление нового коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары
В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура.
Вести.Ru вчера в 18:52
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Lenta.ru 20 июня в 13:10
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Происшествия
За выходные дни скончались пять новосибирцев с коронавирусом
Новосибирск, 22 июня 2020, 03:53 — REGNUM В Новосибирской области за выходные дни, 20 и 21 июня, выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 20:53