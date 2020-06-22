Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.

Финансы Доллар и евро дешевеют в начале торгов на «МосБирже» Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" снизился на 28,77 коп. и составил 78,0123 руб.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 434

Шоу-бизнес Пугачева готовится в третий раз стать двоюродной бабушкой В сентябре Примадонна сможет стать двоюродной бабушкой в третий раз. Об этом племянник Пугачевой Влад рассказал в эфире НТВ.

Экономика В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.

Футбол «Валенсия» с Черышевым обыграла «Осасуну» Футболисты «Валенсии» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании переиграли «Осасуну» из Памплоны.

Шоу-бизнес Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки Выпуск песни Давида Манукяна и рэпера Серёги отложен на неопределенное время. Музыканты серьезно поругались в социальных сетях.

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 697

Происшествия Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.

Общество В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.

Общество Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.

Политика В Госдуме призвали Грузию возобновить полноценные отношения с Россией Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что восстановление полноценных отношений со странами-соседями, главным образом с Россией, позволит Грузии преодолеть кризис. 2

Экономика В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям, потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса, постараться обратиться за государственной социальной помощью. 15

Политика Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР. 2

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 712

Здоровье Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.