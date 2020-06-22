Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
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Пушков прокомментировал появление COVID-19 на рынке «Синьфади» в Пекине

Вести.Ru20:50

Пушкова удивила информация о новых случаях появления коронавируса в Китае

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Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

RT на русском19:59

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

РИА Новости17:37
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Финансы

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на «МосБирже»

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" снизился на 28,77 коп. и составил 78,0123 руб.
Финмаркет 19 июня в 03:20
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
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Шоу-бизнес

Пугачева готовится в третий раз стать двоюродной бабушкой

В сентябре Примадонна сможет стать двоюродной бабушкой в третий раз. Об этом племянник Пугачевой Влад рассказал в эфире НТВ.
Пятый канал 20:49
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
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Экономика

В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Осасуну»

Футболисты «Валенсии» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании переиграли «Осасуну» из Памплоны.
ProstoProSport 15:28
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
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Шоу-бизнес

Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки

Выпуск песни Давида Манукяна и рэпера Серёги отложен на неопределенное время. Музыканты серьезно поругались в социальных сетях.
OvideO.ru 11:40
Происшествия

В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой

В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
Lenta.ru 09:31
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
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Единоборства

Джон Джонс ответил на вызов Майка Тайсона

Чемпионат 11:13
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Общество

В Иркутской области режим самоизоляции продлён до 28 июня

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня, сообщило региональное правительство.
RT на русском 22:05
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Происшествия

Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского

Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.
Московский Комсомолец 19:50
Общество

В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
RT на русском 16:47
Общество

Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru 22:00
Наука

Возможно, ученые обнаружили кандидата на темную материю

Проект XENON1T пытается обнаружить следы воздействия слабо взаимодействующих массивных частиц на обычную материю.
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Политика

В Госдуме призвали Грузию возобновить полноценные отношения с Россией

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что восстановление полноценных отношений со странами-соседями, главным образом с Россией, позволит Грузии преодолеть кризис.
ТК Звезда 15:21
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Экономика

В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы

Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям, потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса, постараться обратиться за государственной социальной помощью.
Известия 00:03
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Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Общество

Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений

Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 21:23
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
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Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
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Наука

Выявлен способствующий развитию рака горла фактор

Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
Evo-rus.com 07:39
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Футбол

Зинедин Зидан: «Обсуждается только судейство, словно „Реал“ ничего не сделал на поле»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче с клубом «Реал Сосьедад» (2:1) в 30-м туре чемпионата Испании.
Матч ТВ 19:19
Здоровье

Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье

Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости 21:01
Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

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Музыка

Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию

Эпатажный бурятский певец распродаёт свою недвижимость в Бурятии Бурятский певец Чингис Ли решил переехать в Хакасию, об этом сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети.
Байкал-Daily 22:11
Футбол

«Заря» обыграла «Десну» и догнала по очкам киевское «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 14:28
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