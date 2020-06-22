Коронавирус

ИзвестияИзвестияПушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, коронавирус вновь появился на рынке.
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Пушков назвал загадкой появление новых случаев COVID-19 в Китае

Газета.Ru01:51

Пушков назвал «очень странными» новые случаи коронавируса в Пекине

REGNUM01:10

Пушкова удивила информация о новых случаях появления коронавируса в Китае

Московский Комсомолецвчера в 18:06

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

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Пушков назвал новый китайский коронавирус странным

Lenta.ruвчера в 18:49

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

RT на русскомвчера в 19:59

Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными

РИА Новостивчера в 17:37
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Путешествия

Как изменится посещение курортов Краснодарского края с 21 июня

Режим карантина перестает действовать в Краснодарском крае с 21 июня.
Москва 24 20 июня в 17:01
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Интернет

В России запустили новый сервис для замера скорости интернета

В России запустили новый сервис для замера скорости интернета. Он бесплатен и может проверить любые устройства.
Ferra 20 июня в 07:33
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Кино

Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»

Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 20 июня в 10:52
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Экономика

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости вчера в 15:57
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Технологии

В Китае начались испытания левитирующего поезда

ИА Красная Весна вчера в 12:59
Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия вчера в 10:54
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
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Фигурное катание

Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике

Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
АиФ Удмуртия вчера в 21:57
Политика

Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке

Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
Известия 02:56
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Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
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Экономика

ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
РБК вчера в 23:00
1
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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Единоборства

Волков прокомментировал поражение от Блейдса

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
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Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 20 июня в 08:04
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
1
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Происшествия

В Керчи четыре человека пострадали при взрыве в машине на АЗС

Четыре человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в автомобиле на автозаправочном комплексе Керчи, им оказывается медицинская помощь, сообщили РИА Новости в региональном МЧС.
РИА Новости 00:25
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Политика

Великобритания прокомментировала статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал National Interest опубликовал статью господина Путина 18 июня.
Коммерсантъ 19 июня в 22:07
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С начала следующего месяца начнут свое действие ряд поправок в законодательстве РФ, которые касаются водителей, сообщает speedme.ru.
32CARS.ru вчера в 23:49
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Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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