Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

Политик отметил, что в 2014 году Москва и Таллин приблизились к ратификации соглашения, однако этот шанс был упущен по вине Эстонии. Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
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Пушков: Россия не намерена ратифицировать договор о границе с Эстонией

Газета.Ru19:58

В парламенте Эстонии заявили, что не будут ратифицировать договор о границе с Россией

ТАСС03:31

Пушков: Эстония утратила шанс на ратификацию договора о границе с РФ

News.ru10:55

Эстонский парламент не будет ратифицировать договор о границе с Россией

Эхо Москвы08:31

Власти Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией

РБК06:37

Эксперт назвал решение Эстонии по договору о границе «идиотизмом»

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В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Известия03:10
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Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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На странице в Twitter генерала Сулеймани появилась запись

На странице в Twitter убитого США генерала Касема Сулеймани появилась запись.
Политика Сегодня 20:23
Политика

В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Газета.Ru 13:37
Армия и оружие

США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
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Армия и оружие

Во время атаки на военную базу в Кении погибли трое граждан США

Трое граждан США, среди которых один военнослужащий и двое контрактников Пентагона, стали жертвами атаки боевиков исламистской группировки «Аль-Шабаб» на военно-морскую базу Манда-Магогони в Кении.
Евразия Daily вчера в 01:21
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
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Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также с главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
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Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
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Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10

Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером

Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
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Ибрагимович остался в запасе «Милана» на матч с «Сампдорией»

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Американский «базовый чек»: Украине приготовиться?

События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив.
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Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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