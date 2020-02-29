Политика
РИА НовостиПушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей праздновать День Победы 9 мая. Его возмутили слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о готовности "понять, почему произошла эта трагедия", и "простить" бывших врагов.
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Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Здоровье
В Китае выздоровели почти 46% заразившихся коронавирусом
Около 46% инфицированных коронавирусом нового типа в Китайской Народной Республике, по данным на утро пятницы, покинули медучреждения после прохождения курса лечения.
Политика
США подписали мирное соглашение с «Талибаном»
Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
Экономика
Экономист предсказывает наступление кризиса уже в этом году
Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Кино
Признанную порнографией в России серию «Дау» показали на Берлинале
Мировая премьера 700-часового арт-проекта «Дау» Ильи Хржановского год назад состоялась в Париже, хотя изначально планировалась в столице Германии.
Происшествия
Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве
Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Общество
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек, власти ограничивают проведение массовых мероприятий, парижский полумарафон отменен, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Здоровье
Минздрав России призвал не ездить в Китай, Южную Корею, Италию и Иран
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Политика
В партии Зеленского анонсировали перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского анонсировали кадровые перестановки, сообщает «Lenta.ru».
Происшествия
В Благовещенске на улице мужчина украл ребенка у матери
В Благовещенске мужчина на улице подбежал к женщине, выхватил у нее ребенка и скрылся, передает "Регион Online" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России
Российский офис марки опубликовал официальные снимки нового бюджетного Volkswagen Polo, который в России будет доступен в новом кузове «лифтбек».
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Кино
Полански получил премию «Сезар» как лучший режиссер
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Офицер и шпион» (J'accuse).
Биатлон
Кристина Резцова стала четвертой в спринте на ЧЕ в Белоруссии
Армия и оружие
Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе
Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Музыка
Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»
Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».