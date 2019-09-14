Политика
Пятый каналПушков прокомментировал отказ Украины от амнистии участников Донбасса
Ранее министр иностранных дел сообщил, что Киев отказывается от предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе и не будет вносить изменения в конституцию страны, которые касаются особого статуса региона.
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Украина не рассматривает возможность полной амнистии для участников конфликта, заявил Пристайко. Особый статус Донбассу Киев также давать не намерен. Это противоречит пунктам 5 и 11 Минских соглашений и означает прямой отказ от их выполнения. Проигрышная позиция для Зеленского.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт вчера в 13:20
с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе в предоставлении амнистии участникам конфликта в Донбассе.РБКвчера в 23:36
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Пушков оценил отказ Украины от полной амнистии участникам конфликта в Донбассе
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