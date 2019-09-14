с чего всё началось

Украина не рассматривает возможность полной амнистии для участников конфликта, заявил Пристайко. Особый статус Донбассу Киев также давать не намерен. Это противоречит пунктам 5 и 11 Минских соглашений и означает прямой отказ от их выполнения. Проигрышная позиция для Зеленского.

Ранее министр иностранных дел сообщил, что Киев отказывается от предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе и не будет вносить изменения в конституцию страны, которые касаются особого статуса региона.

Происшествия В Красноярске из-за технической неисправности сел Як-42 В аэропорту Красноярска успешно приземлился самолет Як-42, на борту которого во время полета возникла техническая неисправность.

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Энергетика Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов В Саудовской Аравии приостановили добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки (примерно 50 процентов), сообщает агентство SAP.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Экономика На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Здоровье Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов» В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Политика В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".

Авто Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Гаджеты Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.

Армия и оружие Американские СМИ оценили способность НАТО противостоять России Обозреватель американского издания Себастьян Роблин пишет, что на сегодняшний день Варшава придерживается политики Вашингтона, а, соответственно, рассматривает Россию в качестве потенциальной угрозы.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Происшествия В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемого в использовании против сотрудника Росгвардии слезоточивого газа во время операции по задержанию участников несанкционированного митинга 12 сентября на площади Советов.