Политика
REGNUMПушков прокомментировал отказ властей Украины праздновать День Победы
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом 29 февраля он сообщил официальной странице в социальной сети Twitter.
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Футбол
Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне
Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
Футбол
Зенит — Локомотив 0:0
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".
Футбол
Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0).
Политика
Премьер-министр Украины Гончарук устал и собрался уходить
Источники сообщили, что последнее событие, подтолкнувшее Гончарука к такому решению, была критика деятельности министра юстиции Дениса Малюська.
Здоровье
Австрийцев просят не обращаться к врачам при симптомах коронавируса
В Австрии жителям, которые подозревают у себя коронавирус, запрещено обращаться к врачам или вызывать "скорую".
Общество
Папа Римский отменил все официальные аудиенции
Футбол
Ахмат — Ростов 1:1
Соперники не смогли выявить победителя.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Происшествия
Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»
Арестант московского следственного изолятора (СИЗО) номер 1 ("Матросская тишина"), обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, покончил с собой.
Технологии
Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5
GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Шоу-бизнес
Елена Борщева готовится к операции
Звезда КВН и актриса Елена Борщева готовится к операции по удалению грыжи.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон и его подруга объявили о помолвке
Отмечается, что пара встречается около двух лет. 55-летний премьер-министр уже является отцом четверых детей от прошлой супруги.
Общество
Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение «Синдикат-100»
На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
Происшествия
Врачи спасли кисть пострадавшему в ДТП под Ульяновском мальчику
Мальчику, который сильно пострадал, врачи пришили оторванную кисть руки.
Политика
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа.
Армия и оружие
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Общество
В японских магазинах за сутки раскупили всю туалетную бумагу
Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране.
Футбол
Дубль Алонсо принес «Челси» ничью в матче с «Борнмутом»
Армия и оружие
ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.