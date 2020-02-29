Политика
REGNUMПушков прокомментировал отказ властей Украины праздновать День Победы
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом 29 февраля он сообщил официальной странице в социальной сети Twitter.
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Политика
США договорились о мире с «Талибаном»
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Футбол
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Политика
Эрдоган объявил об открытии границы с ЕС для беженцев
Единоборства
«Саша хороший»: Рамзан Кадыров оправдал поражение Емельяненко от него
Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко провели бой, в ходе которого глава Чечни жестко избил бывшего чемпиона мира по версии ProFC.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе в ходе разговора по телефону.
Спорт
Большунов не тратил время на питье воды ради результата
Неудачи в «Ски туре» реабилитировало второе место на этапе Кубка мира в Лахти, теперь отрыв Большунова составляет 465 очков.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Религия
Завтра православные верующие встретят Прощеное воскресенье
Ну а сама дорога, возможно, могла стать последней. А потому проститься и простить друг другу обиды считалось столь важным.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Армия и оружие
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Авто
В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda
Происшествия
Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
Политика
Власти Украины отказались от празднования Дня Победы 9 мая
Здоровье
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
Армия и оружие
Турция признала, что ВКС России не наносили ударов по турецким военным
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в столице Катара — Дохе, заявил 29 февраля, что ВКС России в ударах по турецким военным в сирийском Идлибе не участвовали.
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург гордится тем, что станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Футбол
Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»
Бразильский нападающий Малком выйдет в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива", сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Политика
Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.
Шоу-бизнес
Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет
По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.