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Газета.Ru
Газета.Ru

Пушков прокомментировал поражение США в Совбезе ООН

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter провал попытки США провести резолюцию о бессрочном эмбарго на поставку оружия в Иран в Совбезе ООН.В источнике
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Lenta.ru

В России прокомментировали поражение США в Совбезе ООН

Lenta.ru00:59
ТВ Центр

США потерпели фиаско в Совбезе ООН

ТВ Центрвчера в 06:15
Газета.Ru

Пушков прокомментировал поражение США в Совбезе ООН

Газета.Ru00:00
Московский Комсомолец

«Унизительная изоляция»: Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

Московский Комсомолец23:52
РИА Новости

Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

РИА Новости23:02
Известия

Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

Известия00:46
Новостной фронт

Пушков: США оказались в «унизительной изоляции»

Новостной фронтвчера в 05:14

Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ru13 августа в 19:23
16

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
18

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
ТАСС04:00
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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