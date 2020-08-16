Пушков прокомментировал поражение США в Совбезе ООН
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter провал попытки США провести резолюцию о бессрочном эмбарго на поставку оружия в Иран в Совбезе ООН.В источнике
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