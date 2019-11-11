Политика
РИА НовостиПушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. О прибытии в Польшу американского танкера со сжиженным газом для Киева ранее сообщило посольство США на Украине.
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Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Политика
Лавров встретился с будущим послом США в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Армия и оружие
Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса
В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Политика
В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу
Согласно предложению, президент сможет принять решение о приостановке или выходе США из Договора по открытому небу только в том случае, если не позже чем за 180 дней до этого министр обороны и госсекретарь подтвердят соответствующим комитетами конгресса, что Россия "существенно нарушает свои обязательства" и не принимает действий по возвращению к их исполнению.
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии
Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Кино
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
Теннис
Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Хоккей
«Оттава» дома выиграла у «Рейнджерс» в игре НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на домашнем льду смогла сломить сопротивление "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:1.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Политика
Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Футбол
Донецкий «Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Здоровье
Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев изменил Анастасии Веденской с лучшей подругой
Как рассказала Веденская, для Епифанцева первый брак - это была больная тема.