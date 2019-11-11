Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. О прибытии в Польшу американского танкера со сжиженным газом для Киева ранее сообщило посольство США на Украине.
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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РБКвчера в 21:45

Сенатор Пушков рассказал для чего США поставляет сжиженный газ Украине

Новостной фронтвчера в 21:09

Пушков дал оценку началу поставок американского СПГ на Украину

Известиявчера в 18:04

Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину

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Пушков рассказал о целях поставок газа из США на Украину

REGNUMвчера в 19:16

Пушков назвал поставку американского СПГ Украине желанием заработать

Российская газетавчера в 19:28

Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине

RT на русскомвчера в 17:43
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика

Лавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:19
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Армия и оружие

Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса

В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Rusvesna.su вчера в 11:13
Политика

В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу

Согласно предложению, президент сможет принять решение о приостановке или выходе США из Договора по открытому небу только в том случае, если не позже чем за 180 дней до этого министр обороны и госсекретарь подтвердят соответствующим комитетами конгресса, что Россия "существенно нарушает свои обязательства" и не принимает действий по возвращению к их исполнению.
РИА Новости 21 ноября в 01:45
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии

Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
РЕН ТВ вчера в 14:51
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
РБК вчера в 10:40
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru 20 ноября в 16:00
Кино

Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду

Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Взгляд.ру вчера в 16:35
Наука

Эпоха генетической модификации людей начнется через два года

Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Ugpressa.ru 20 ноября в 13:04
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском вчера в 15:16
Хоккей

«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
БИЗНЕС Online вчера в 11:46
Теннис

Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

ODDS.ru вчера в 10:22
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Хоккей

«Оттава» дома выиграла у «Рейнджерс» в игре НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на домашнем льду смогла сломить сопротивление "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:1.
Газета.Ru вчера в 23:50
Политика

Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском вчера в 19:46
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
Музыка

Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

Gazeta.SPb вчера в 00:32
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Политика

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
РБК вчера в 10:36
Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС вчера в 06:43
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 21 ноября в 05:49
Футбол

Донецкий «Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 14:57
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру вчера в 04:32
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Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств

Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Доктор Питер вчера в 02:25
Шоу-бизнес

Владимир Епифанцев изменил Анастасии Веденской с лучшей подругой

Как рассказала Веденская, для Епифанцева первый брак - это была больная тема.
Вечерний курьер 21 ноября в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
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