Политика

Газета.RuГазета.RuПушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков оценил начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину. Об этом он написал в своем Twitter.
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