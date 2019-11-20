Политика
РБКСША анонсировали начало поставок СПГ на Украину
Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
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Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Армия и оружие
Швеция обвинила российское судно в нарушении границы
Швеция расценила этот случай как нарушение правил пребывания на территории страны, так как у судна не было действующего разрешения.
Гаджеты
Samsung Galaxy A71 получит необычную камеру
Как уточняет портал Phonearena, Galaxy A71 получит 6,7-дюймовый дисплей Infinity-O AMOLED с тонкими рамками и круглым (а не каплевидным) отверстием под селфи-камеру.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Общество
Минздрав отсрочил новые правила для медосмотра водителей
Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Авто
Volkswagen показал крупный минивэн Viloran
Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Армия и оружие
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Общество
Петербургскую учительницу уволили из-за постов в Twitter
В Санкт-Петербурге учительницу уволили из-за ее блога в Twitter.
Здоровье
Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой
Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Космос
Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации
Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Политика
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
Здоровье
Выявлено, обладатели какой группы крови наиболее подвержены раку
Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Происшествия
Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве
«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.