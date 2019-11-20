Политика

РБКРБКСША анонсировали начало поставок СПГ на Украину

Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
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