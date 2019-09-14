Политика
ИзвестияПушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе в предоставлении амнистии участникам конфликта в Донбассе.РБКвчера в 23:36
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Пушков оценил отказ Украины от полной амнистии участникам конфликта в Донбассе
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