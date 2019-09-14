с чего всё началось

14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе

Единоборства Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.

Происшествия Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Экономика Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.

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Шоу-бизнес Богомолов уложил Собчак в катафалк Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Общество На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.

Политика Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.

Футбол Семин рассказал о травмах Антона Миранчука и Хеведеса Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Сочи» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда потеряла двух игроков.

Космос Южная Корея совершит запуск лунной миссии на три года позже Специалисты рассказали, что запуск миссии по исследованию естественного спутника нашей планеты состоится позже ранее назначенного срока.

Футбол Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!» Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).

Шоу-бизнес Андрей Разин назвал причину болезни Анастасии Заворотнюк Разин сравнил болезнь Заворотнюк не только с диагнозом Фриске, но и с Хворостовским.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

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