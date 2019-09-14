с чего всё началось

14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе

Политика В Германии считают, что Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер и направлено на частичное вытеснение России с рынка.

Общество В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов» В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Происшествия Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.

Единоборства Экс-чемпион UFC Вудли захотел провести бой с Нурмагомедовым Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли захотел провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Космос Центр малых планет подтвердил открытие первой межзвездной кометы Центр малых планет Международного астрономического союза официально подтвердил открытие первой в истории межзвездной кометы, обнаруженной в конце августа крымским астрономом Геннадием Борисовым.

Политика В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".

Армия и оружие В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Происшествия Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло Число погибших в результате ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Гаджеты Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.

Армия и оружие Журналисты США рассказали об апгрейде танка Т-80 В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о модернизации российского танка Т-80.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Шоу-бизнес Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Футбол Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал» Если человек стоит 1 миллион, а через год его покупают за 12, я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить чудеса на поле.