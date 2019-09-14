Политика
ИзвестияПушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе в предоставлении амнистии участникам конфликта в Донбассе.РБКвчера в 23:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков оценил отказ Украины от полной амнистии участникам конфликта в Донбассе
Газета.Ruвчера в 22:43
Украина отказалась проводить полную амнистию участников конфликта в Донбассе
Московский Комсомолецвчера в 11:31
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
В Германии считают, что Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер и направлено на частичное вытеснение России с рынка.
ФАН вчера в 23:20
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии
Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:25
Единоборства
Экс-чемпион UFC Вудли захотел провести бой с Нурмагомедовым
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли захотел провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Известия вчера в 22:55
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Армия и оружие
Российские военные доставили в Сирию 2,5 тонны гумпомощи. 12 сентября
Новостной фронт 12 сентября в 04:26
Общество
Гороскоп на 15 сентября 2019 года
15.09.2019. Что говорит Земля: День Мамонта-овчарника.
ВОмске вчера в 12:10
Космос
Центр малых планет подтвердил открытие первой межзвездной кометы
Центр малых планет Международного астрономического союза официально подтвердил открытие первой в истории межзвездной кометы, обнаруженной в конце августа крымским астрономом Геннадием Борисовым.
N+1 12 сентября в 04:46
Политика
В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине
В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".
РИА Новости 00:52
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
РИА Новости вчера в 23:41
Политика
Зеленский сообщил условия выборов в Донбассе
Мойка78 13 сентября в 21:54
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло
Число погибших в результате ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось.
Газета.Ru вчера в 14:10
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Армия и оружие
Потопить «Огайо». Россия испытывает новейший противолодочный комплекс
Универсальный, точный, мощный — государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020-м.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Гаджеты
Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
МонаВиста вчера в 08:15
Армия и оружие
Журналисты США рассказали об апгрейде танка Т-80
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о модернизации российского танка Т-80.
NewInform 12 сентября в 08:09
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости вчера в 22:59
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Футбол
Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы
Газета.Ru 13 сентября в 03:19
Армия и оружие
Американские СМИ оценили способность НАТО противостоять России
ПолитРоссия вчера в 13:55
Футбол
Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал»
Если человек стоит 1 миллион, а через год его покупают за 12, я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить чудеса на поле.
Спорт-Экспресс вчера в 18:01
Происшествия
СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 13 сентября в 08:21