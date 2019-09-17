Политика

RT на русскомRT на русскомПушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
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