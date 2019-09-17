Политика
RT на русскомПушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
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План по невыполнению: Пушков высмеял исполнение Зеленским «минских соглашений»
Московский Комсомолец19:14
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Происшествия
В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача
Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Интерфакс 23:30
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Политика
В России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россиянам предложили предоставить возможность уходить в отпуск по новым правилам — например, подавать заявление в электронной форме.
РИА Новости 19:20
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru 22:34
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 22:38
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Отмечается, что тайная пещера была и еще укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.
Известия 23:26
Финансы
Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть
Аналитик прогнозирует, что потенциал роста рубля в первые часы после открытия торгов ограничится зоной 63 – 62,5 руб. При таких ценах на нефть потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, считает аналитик "ВТБ капитала" Максим Коровин.
Ведомости 03:05
Политика
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия 22:59
Политика
Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР
В посольстве заявили, что планируют обратиться в Госдепартамент США за разъяснениями, так как «подобные провокационные публикации» могут привести к насилию в отношении сотрудников диппредставительства и их близких.
РБК 19:39
Шоу-бизнес
Просто идеальна: Эрика Герцег поделилась откровенными фото
Участница последнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег решила не нарушать традицию и поделилась с подписчиками откровенными фото в своем аккаунте в Инстаграме.
WomanHit.ru 05:37
Авто
Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Эксперты портала CarsWeek составили топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 02:51
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Экономика
Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей
«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru 21:09
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Политика
Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ 11:55
Футбол
Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 10:24
Общество
«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России
Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
Футбол
Жена Икарди намекнула на возможный переход игрока в «Наполи» зимой
Евро-футбол.ру 17:44
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС 14:02
ЖКХ
Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон
Сегодня, 16 сентября, городские власти официально сообщили об ориентировочной дате начала отопительного сезона.
ПолитСиб.Ру 06:59
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО 06:23
Футбол
«Краснодар» в результативном матче переиграл «Крылья Советов»
В рамках девятого тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал «Крылья Советов». Команды забили шесть мячей на двоих.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:00
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38