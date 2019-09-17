Политика
RT на русскомПушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Как отметил сенатор на своей странице в Twitter, заявление Зеленского о том, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса возможны только после вывода оттуда «всех войск», вызывает вопросы.
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План по невыполнению: Пушков высмеял исполнение Зеленским «минских соглашений»
Московский Комсомолецвчера в 19:14
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:35, Вашингтон
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа
Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.
Советы по дому. Лайфхаки вчера в 04:46
Политика
Экс-посол США: Россия готовила почву для войны в Грузии заранее, но мы отговаривали Саакашвили
В Грузии вышло интервью с американским дипломатом, бывшим послом США в Азербайджане, ныне представителем Атлантического совета Мэтью Брайза.
Военное обозрение вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены из-под стражи. Теперь футболисты могут возобновить свои карьеры.
Российская газета 02:28
Политика
Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово
Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьера Андрея Бабиша с главами МИД и МВД, заявил сам Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном, высказавшимся негативно о самопровозглашенной республике.
РИА Новости вчера в 17:43
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика
Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ вчера в 11:55
Авто
Toyota Land Cruiser 300 показали до премьеры
Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня вчера в 01:49
Происшествия
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Напомним: ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на встрече Владимира Путина с президентами Турции и Ирана в Анкаре, где пройдет трехсторонний саммит по Сирии, может быть затронута тема совершенных в субботу атак на объекты саудовской нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco.
Политика Сегодня вчера в 08:03
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 15%
Газета.Ru вчера в 14:21
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Здоровье
В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла на 73%
«В городе Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 14,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 73%», — сообщили в ведомстве.
Политсовет вчера в 08:54
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru вчера в 10:07
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.
Bimru.ru 02:20
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru вчера в 16:28
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Кино
Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.
Ferra вчера в 08:18
Интернет
Пользователи жалуются на сбой в работе Google
Пользователи всемирной Сети в разных странах мира жалуются на сбой в работе поисковой системы Google.
Московский Комсомолец вчера в 21:31
Футбол
«Мы никогда не были братьями». Украинский футболист Петров назвал русских наглыми людьми
Sport24.ru вчера в 14:44
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12