Политика

RT на русскомRT на русскомПушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе

Как отметил сенатор на своей странице в Twitter, заявление Зеленского о том, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса возможны только после вывода оттуда «всех войск», вызывает вопросы.
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Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»

РИА Новостивчера в 19:16

Пушков ответил на условия Зеленского по выборам в Донбассе

Известиявчера в 18:09

План по невыполнению: Пушков высмеял исполнение Зеленским «минских соглашений»

Московский Комсомолецвчера в 19:14

Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе

RT на русскомвчера в 19:45

План невыполнения: Пушков раскритиковал «формулу Зеленского»

РЕН ТВвчера в 20:09

Пушков подверг критике Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»

Газета.Ruвчера в 19:54

Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»

Комсомольская правдавчера в 21:51
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:35, Вашингтон
Общество

В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа

Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.
Советы по дому. Лайфхаки вчера в 04:46
Политика

Экс-посол США: Россия готовила почву для войны в Грузии заранее, но мы отговаривали Саакашвили

В Грузии вышло интервью с американским дипломатом, бывшим послом США в Азербайджане, ныне представителем Атлантического совета Мэтью Брайза.
Военное обозрение вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены из-под стражи. Теперь футболисты могут возобновить свои карьеры.
Российская газета 02:28
Политика

Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово

Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьера Андрея Бабиша с главами МИД и МВД, заявил сам Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном, высказавшимся негативно о самопровозглашенной республике.
РИА Новости вчера в 17:43
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия

В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика

Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ вчера в 11:55
Авто

Toyota Land Cruiser 300 показали до премьеры

Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня вчера в 01:49
Армия и оружие

В сирийских пещерах найдены секретные бункеры боевиков

Вести.Ru 01:43
Происшествия

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Политика

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Напомним: ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на встрече Владимира Путина с президентами Турции и Ирана в Анкаре, где пройдет трехсторонний саммит по Сирии, может быть затронута тема совершенных в субботу атак на объекты саудовской нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco.
Политика Сегодня вчера в 08:03
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 15%

Газета.Ru вчера в 14:21
Общество

В России могут измениться правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Здоровье

В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла на 73%

«В городе Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 14,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 73%», — сообщили в ведомстве.
Политсовет вчера в 08:54
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru вчера в 10:07
Культура

Российские актеры запустили флешмоб в поддержку Павла Устинова

Znak.com 02:20
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии

Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.
Bimru.ru 02:20
Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Lenta.ru 00:36
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Экономика

В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Политика

Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru вчера в 16:28
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Кино

Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.
Ferra вчера в 08:18
Интернет

Пользователи жалуются на сбой в работе Google

Пользователи всемирной Сети в разных странах мира жалуются на сбой в работе поисковой системы Google.
Московский Комсомолец вчера в 21:31
Футбол

«Мы никогда не были братьями». Украинский футболист Петров назвал русских наглыми людьми

Sport24.ru вчера в 14:44
Кино

Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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