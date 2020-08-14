Пушков раскритиковал предложение Польши наказать РФ из-за Белоруссии
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Призыв польского депутата ввести санкции против РФ из-за протестов в Белоруссии доказывает антироссийскую расположенность европейских элит. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter. Пушков считает абсурдным поведение Польши.В источнике
С чего всё началось
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter
выразил мнение по поводу заявления депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского, который призвал ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии.
Подробнее о событии
«Обвиняют рефлекторно»: Пушков ответил на предложение ввести санкции против России из-за Белоруссии
Комсомольская правда01:36
Пушков отреагировал на призыв польского депутата ввести санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии
Телеканал 360°вчера в 12:08