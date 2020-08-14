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Народные новости
Народные новости

Пушков раскритиковал предложение Польши наказать РФ из-за Белоруссии

Призыв польского депутата ввести санкции против РФ из-за протестов в Белоруссии доказывает антироссийскую расположенность европейских элит. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter. Пушков считает абсурдным поведение Польши.В источнике
С чего всё началось
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter
 выразил мнение по поводу заявления депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского, который призвал ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии.
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