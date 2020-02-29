Политика
Мой БрянскПушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости. По словам сенатора, турецкий лидер не сказал, что ему ответил Путин, а это — самое важное.
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с чего всё началось
"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", — напомнил парламентарий.РИА Новостивчера в 10:39
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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Хоккей
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Политика
В Крыму призвали норвежские власти отказаться от роли «марионеток»
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал власти Норвегии перестать быть "марионетками" США в вопросах внешней политики, связанной с Крымом, передает РИА "Новости".
Происшествия
С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
Шоу-бизнес
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На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Политика
Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Политика
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Политика
Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин
Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
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В США рассчитали последствия ядерного удара по России
Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Единоборства
Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Политика
Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий
Ранее заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что на базе телеканала UATV в 2020 году будет создан телеканал, вещание которого будет вестись исключительно на неподконтрольных Киеву территориях.
Шоу-бизнес
Ребро сломал на даче актер Михаил Ефремов
Общество
Папа Римский заболел коронавирусом
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Кино
Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Транспорт
Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Политика
Путин и Эрдоган проведут встречу 5 марта в Москве
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу 5 марта в Москве.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Политика
МИД ЛНР отреагировал на слова Пристайко: сперва Минск выполните
Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко 28 февраля в своем интервью сообщил, что официальный Киев рассматривает возможность привлечения представителей местной администрации при возобновлении патрулирования неподконтрольного сейчас участка границы с Россией.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас объяснил выбор русского имени для дочери
Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, какое имя они с супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, выбрали для дочери.
Общество
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта.
Гаджеты
Привет из 2011 года: Biostar представила LGA 1155-материнскую плату
Компания Biostar неожиданно решила, что в её актуальном ассортименте не хватает свежей материнской платы на системной логике 2011 года.