Политика

Мой БрянскМой БрянскПушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости. По словам сенатора, турецкий лидер не сказал, что ему ответил Путин, а это — самое важное.
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с чего всё началось
"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", — напомнил
 парламентарий.
РИА Новостивчера в 10:39

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Переводчики не справились: Эрдоган умолчал о самом важном в разговоре с Путиным

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РИА Новостивчера в 10:39
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