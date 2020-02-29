с чего всё началось

Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости. По словам сенатора, турецкий лидер не сказал, что ему ответил Путин, а это — самое важное.

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

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