Политика

Красная веснаКрасная веснаПушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Важны не слова Эрдогана о Сирии, а ответ Путина, заявил сенатор Алексей Пушков 29 февраля на своей странице в Twitter. Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.
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Пушков оценил просьбу Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии

РБКвчера в 19:34

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана к Путину не вмешиваться в конфликт в Сирии

URA.Ruвчера в 18:36

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Красная веснавчера в 11:25

Пушков оценил просьбу оставить Турцию «один на один» с Асадом

Московский Комсомолецвчера в 11:57

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Российская газетавчера в 11:45

В России оценили заявление Эрдогана о просьбе остаться «один на один» с Сирией

Lenta.ruвчера в 17:57

Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану

РИА Новостивчера в 10:39
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Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru вчера в 07:22
Политика

Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука

Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером страны Алексеем Гончаруком стало недовольство олигарха Игоря Коломойского решением украинского правительства о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.
РИА Новости вчера в 20:10
Футбол

Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru вчера в 13:39
Политика

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
РИА Новости вчера в 21:30
Гаджеты

Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Astera вчера в 14:02
Политика

Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами

REGNUM 28 февраля в 05:34
Гаджеты

Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X

Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
3DNews 28 февраля в 10:24
Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Газета.Ru вчера в 17:34
Армия и оружие

Министр обороны Германии призвала ЕС и США усилить давление на Россию

Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
Взгляд.ру вчера в 23:18
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском вчера в 14:55
Спорт

Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

REGNUM вчера в 11:18
Политика

Кедми рассказал, как Россия может росчерком пера убрать США с их базами из Японии

Кедми предположил, что РФ готова передать Токио два из четырех Южно-Курильских островов по условиям соглашения 1956 года (Хабомаи и Шикотан), но только при условии ликвидации американских военных баз на всей японской территории с выходом частей ВС США из этой страны.
Экономика сегодня 27 февраля в 09:33
Кино

В США провели тестовые показы фильма «Годзилла против Конга»

Piter.tv вчера в 08:26
Армия и оружие

Минобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Попавшие под обстрел сирийской армии в идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие находились в боевых порядках боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
RT на русском 28 февраля в 02:40
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News 28 февраля в 10:26
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Транспорт

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
РИА Новости вчера в 20:03
Экономика

Названа возможная сумма потерь в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) отнимет у бюджета порядка 1,2 трлн рублей.
Известия 27 февраля в 12:07
Экономика

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Известия 28 февраля в 09:01
Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч Примеры с «Реалом»

«Барселона» в официальном «твиттере» объявила заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Чемпионат вчера в 07:10
Политика

Турецкая оппозиция назвала войну с Сирией капканом для страны

Ловушкой для Анкары и президента Реджепа Тайипа Эрдогана назвали начало войны Турции с Сирией в турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина»), говорится в решении ЦИК партии.
Известия вчера в 19:50
Наука

Ученые: Жир снимает напряжение с сосудов

Ученые, работающие на базе Мичиганского Университета, заявили, что жир способен снимать механическое напряжение с сосудов.
Актуальные Новости вчера в 03:12
Футбол

Тедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»

«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.
Sport24.ru вчера в 10:51
Общество

25 российских независимых СМИ объединились в «Синдикат-100»

Инициатива принадлежит "Новой газете". Главная цель объединения - независимое освещение проблем страны.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском вчера в 07:30
Кино

Бен Аффлек перекрасил волосы в блонд для роли в фильме Ридли Скотта

iReactor 28 февраля в 23:42
Авто

Названы самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

На вторую строчку в модельном рейтинге опустился лидер 2018 года — LADA 4x4.
Тарантас Ньюс 27 февраля в 01:35
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