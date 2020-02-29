Важны не слова Эрдогана о Сирии, а ответ Путина, заявил сенатор Алексей Пушков 29 февраля на своей странице в Twitter. Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

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