Политика
Красная веснаПушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Важны не слова Эрдогана о Сирии, а ответ Путина, заявил сенатор Алексей Пушков 29 февраля на своей странице в Twitter. Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.
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Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев
Политика
Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером страны Алексеем Гончаруком стало недовольство олигарха Игоря Коломойского решением украинского правительства о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.
Футбол
Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»
Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
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Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
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Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
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Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами
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Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X
Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Армия и оружие
Министр обороны Германии призвала ЕС и США усилить давление на Россию
Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
Футбол
«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Общество
Борис Джонсон объявил о помолвке
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Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
Политика
Кедми рассказал, как Россия может росчерком пера убрать США с их базами из Японии
Кедми предположил, что РФ готова передать Токио два из четырех Южно-Курильских островов по условиям соглашения 1956 года (Хабомаи и Шикотан), но только при условии ликвидации американских военных баз на всей японской территории с выходом частей ВС США из этой страны.
Кино
В США провели тестовые показы фильма «Годзилла против Конга»
Армия и оружие
Минобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Попавшие под обстрел сирийской армии в идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие находились в боевых порядках боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Транспорт
Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
Экономика
Названа возможная сумма потерь в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) отнимет у бюджета порядка 1,2 трлн рублей.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Футбол
«Барселона» огласила заявку на матч Примеры с «Реалом»
«Барселона» в официальном «твиттере» объявила заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Политика
Турецкая оппозиция назвала войну с Сирией капканом для страны
Ловушкой для Анкары и президента Реджепа Тайипа Эрдогана назвали начало войны Турции с Сирией в турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина»), говорится в решении ЦИК партии.
Наука
Ученые: Жир снимает напряжение с сосудов
Ученые, работающие на базе Мичиганского Университета, заявили, что жир способен снимать механическое напряжение с сосудов.
Футбол
Тедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»
«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.
Общество
25 российских независимых СМИ объединились в «Синдикат-100»
Инициатива принадлежит "Новой газете". Главная цель объединения - независимое освещение проблем страны.
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
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Бен Аффлек перекрасил волосы в блонд для роли в фильме Ридли Скотта
Авто
Названы самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
На вторую строчку в модельном рейтинге опустился лидер 2018 года — LADA 4x4.