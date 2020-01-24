Политика
ИзвестияПушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне. В них рассказывалось о военных преступлениях националиста, лидера Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степана Бандеры.
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Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Политика
Максим Топилин назначен главой Пенсионного фонда
На пост председателя правления Пенсионного фонда России был назначен Максим Топилин, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
Общество
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Общество
Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет
Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
Политика
Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ в Софии.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Кино
Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Хоккей
НХЛ. Овечкин вошел в первую пятерку сборной десятилетия
Компанию капитану "столичных" составили вратарь Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз") и Данкан Кит ("Чикаго Блэкхоукс"), нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхоукс"), сообщает официальный сайт НХЛ.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Общество
Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца
Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Футбол
«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича
Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Экономика
Второй морской порт на Украине официально передан в концессию
Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Футбол
Мбаппе признался, что испытывает серьёзные трудности при покупке сыра
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями сталкивается в повседневной жизни.
Политика
Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда
Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.