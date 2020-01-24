Политика

ИзвестияИзвестияПушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне. В них рассказывалось о военных преступлениях националиста, лидера Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степана Бандеры.
Читать в источнике
Комментировать780
Мария Захарова
Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34

Подробнее о событии

Пушков оценил рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере и Гитлере

URA.Ruвчера в 20:44

В Совфеде высказались о героизации Бандеры на Украине после публикации ЦРУ

Газета.Ruвчера в 22:17

Документы ЦРУ об «агенте Гитлера» Бандере усилят украинских националистов, считает экс-советник президента Украины

Царьградвчера в 09:15

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

Известиявчера в 19:45

Украина не вернется из мира страшных сказок

Взгляд.рувчера в 09:20

«Сподвижник нацистов»: Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере

РИА Новостивчера в 21:25

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

ТК Звезда23 января в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн

Всплыла агентурная кличка Бандеры

Вести.UZвчера в 03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Общество

В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
ТАСС вчера в 21:56
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости вчера в 09:32
Политика

Максим Топилин назначен главой Пенсионного фонда

На пост председателя правления Пенсионного фонда России был назначен Максим Топилин, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
ТК Звезда 22 января в 21:43
Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Lenta.ru вчера в 23:08
Общество

Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет

Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
РБК вчера в 15:50
Политика

Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
РБК вчера в 19:27
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Piter.tv вчера в 04:15
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета вчера в 09:50
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 23 января в 08:05
Происшествия

Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

ТАСС вчера в 03:08
Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Мой Брянск 23 января в 07:24
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 23 января в 00:28
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания вчера в 12:16
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ в Софии.
Свободная Пресса вчера в 09:55
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Кино

Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Телеканал RTVI вчера в 19:54
Хоккей

НХЛ. Овечкин вошел в первую пятерку сборной десятилетия

Компанию капитану "столичных" составили вратарь Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз") и Данкан Кит ("Чикаго Блэкхоукс"), нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхоукс"), сообщает официальный сайт НХЛ.
Вести.Ru вчера в 20:13
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост вчера в 04:23
Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости вчера в 06:56
Общество

Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца

Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Вести.Ru вчера в 10:26
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Автоновости дня вчера в 01:44
Футбол

«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича

Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства.
Чемпионат вчера в 18:14
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Экономика

Второй морской порт на Украине официально передан в концессию

Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
REGNUM вчера в 08:12
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Газета.Ru 23 января в 09:55
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 23 января в 18:42
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Футбол

Мбаппе признался, что испытывает серьёзные трудности при покупке сыра

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями сталкивается в повседневной жизни.
Чемпионат вчера в 13:28
Политика

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
БИЗНЕС Online вчера в 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное