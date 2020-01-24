Политика
ИзвестияПушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне. В них рассказывалось о военных преступлениях националиста, лидера Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степана Бандеры.
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Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
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Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Фигурное катание
Российские фигуристки оторвались от соперниц
Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова после коротких прокатов лидируют на чемпионате Европы Все российские участницы турнира одиночниц, дебютировавшие на чемпионате Европы в австрийском Граце, в точном соответствии с прогнозом составили лидирующую тройку после короткой программы.
Политика
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Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России
Политика
Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной
Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
Хоккей
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В Пензе правоохранительные органы проводят проверку в связи с гибелью 15-летнего подростка на уроке в школе.
Общество
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Энергетика
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Происшествия
На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
Происшествия
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Здоровье
Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей
Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
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Общество
Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность
Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Авто
Skoda Octavia RS получит гибрид
Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
Общество
Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет
Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
Футбол
Лэмпард: «В планах „Челси“ есть приглашение нападающего»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что клуб намерен усилить атакующую линию.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Происшествия
Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты
Общество
Названы запреты для студентов в Татьянин день
Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
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Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Хоккей
Кейн выиграл новый конкурс бросков Матча звезд НХЛ
В рамках Матча звезд НХЛ прошел новый конкурс на точность броска. Теперь игроки должны были попадать по мишени броском с трибуны.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Общество
Канадцы собирают подписи против принца Гарри и Меган Маркл
За шесть дней более 80 тысяч канадцев подписали петицию, требующую от принца Гарри и Меган Маркл самостоятельно оплачивать расходы на охрану.
Гаджеты
Xiaomi Russia подвела итоги 2019 года и рассказала о планах на 2020-й
В 2020 году китайцы планируют расширить присутствие экосистемных продуктов в России.
Политика
Часы Судного дня показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»
Последнее время стрелки на часах Судного дня все время переводят вперед, а сейчас до так называемой «ядерной полуночи» осталось лишь сто секунд.
Политика
В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам
Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.