Политика

ИзвестияИзвестияПушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне. В них рассказывалось о военных преступлениях националиста, лидера Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степана Бандеры.
Читать в источнике
Комментировать789
Мария Захарова
Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34

Подробнее о событии

Пушков: с Бандерой как героем — Украине быть изгоем

Красная весна00:47

Пушков оценил рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере и Гитлере

URA.Ruвчера в 20:44

«Сподвижник нацистов»: Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере

РИА Новостивчера в 21:25

В Совфеде высказались о героизации Бандеры на Украине после публикации ЦРУ

Газета.Ruвчера в 22:17

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

Известиявчера в 19:45

Документы ЦРУ об «агенте Гитлера» Бандере усилят украинских националистов, считает экс-советник президента Украины

Царьградвчера в 09:15

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

ТК Звезда23 января в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн

Всплыла агентурная кличка Бандеры

Вести.UZвчера в 03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

РИА Новости 00:19
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Фигурное катание

Российские фигуристки оторвались от соперниц

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова после коротких прокатов лидируют на чемпионате Европы Все российские участницы турнира одиночниц, дебютировавшие на чемпионате Европы в австрийском Граце, в точном соответствии с прогнозом составили лидирующую тройку после короткой программы.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Авто

Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России

Автоновости дня 23 января в 06:47
Политика

Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
РИА Новости вчера в 15:45
Хоккей

Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Спорт-Экспресс вчера в 14:52
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер на уроке английского

В Пензе правоохранительные органы проводят проверку в связи с гибелью 15-летнего подростка на уроке в школе.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:16
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском вчера в 09:53
Энергетика

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Известия вчера в 05:53
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

Газета.Ru 22 января в 09:29
Здоровье

Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей

Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 00:10
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Общество

Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность

Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
РИА Новости 23 января в 22:21
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Авто

Skoda Octavia RS получит гибрид

Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
ГЛАС.RU вчера в 09:40
Общество

Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет

Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
РБК вчера в 15:50
Футбол

Лэмпард: «В планах „Челси“ есть приглашение нападающего»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что клуб намерен усилить атакующую линию.
Евро-футбол.ру вчера в 16:48
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС 23 января в 05:07
Происшествия

Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты

Известия вчера в 13:15
Общество

Названы запреты для студентов в Татьянин день

Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
Экономика сегодня 00:18
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru вчера в 14:00
Хоккей

Кейн выиграл новый конкурс бросков Матча звезд НХЛ

В рамках Матча звезд НХЛ прошел новый конкурс на точность броска. Теперь игроки должны были попадать по мишени броском с трибуны.
Metaratings 01:05
Общество

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
РИА Новости 23 января в 20:18
Общество

Канадцы собирают подписи против принца Гарри и Меган Маркл

За шесть дней более 80 тысяч канадцев подписали петицию, требующую от принца Гарри и Меган Маркл самостоятельно оплачивать расходы на охрану.
ТВ Центр 23 января в 02:34
Гаджеты

Xiaomi Russia подвела итоги 2019 года и рассказала о планах на 2020-й

В 2020 году китайцы планируют расширить присутствие экосистемных продуктов в России.
Life.ru вчера в 04:05
Политика

Часы Судного дня показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»

Последнее время стрелки на часах Судного дня все время переводят вперед, а сейчас до так называемой «ядерной полуночи» осталось лишь сто секунд.
iReactor 23 января в 13:06
Политика

В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам

Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
Ореанда-Новости вчера в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное