Никаких "способов" возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о "системной работе" не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них - невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского – без разницы.

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, общие слова первого президента Украины нельзя считать планом действий.

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

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