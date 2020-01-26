Политика
РИА НовостиПушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, общие слова первого президента Украины нельзя считать планом действий.
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Никаких "способов" возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о "системной работе" не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них - невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского – без разницы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 03:04
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