Политика
РИА НовостиПушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который назвал СНГ "клубом неудачников". Сенатор заявил, что украинских политиков отличает неуместный гонор.
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Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013 верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 08:19
с чего всё началось
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.РИА Новости08:19
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
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