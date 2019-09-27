с чего всё началось

Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013 верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который назвал СНГ "клубом неудачников". Сенатор заявил, что украинских политиков отличает неуместный гонор.

Политика Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Общество Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».

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Волейбол Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира Лидирует сборная Китая (26 очков из 27 возможных). На втором месте команда США (22 балла). На Кубке мира играют 12 национальных сборных.

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Политика Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.

Общество Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Космос В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.

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Здоровье В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).

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