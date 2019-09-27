Политика
РИА НовостиПушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который назвал СНГ "клубом неудачников". Сенатор заявил, что украинских политиков отличает неуместный гонор.
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с чего всё началось
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.РИА Новости08:19
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Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
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Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
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В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы
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Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Политика
Гахария прокомментировал встречу глав МИД Грузии и России
"Надеюсь, что недавняя встреча поможет урегулировать сложнейшую проблему между Грузией и Россией".
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На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
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Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и ДРСМД
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета.
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Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
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REGNUM вчера в 07:13
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости 25 сентября в 10:41
Футбол
ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года
Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru вчера в 15:36
Здоровье
Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания
Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 24 сентября в 15:30
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
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ТАСС 08:09
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
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Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
26 сентября компания ГАЗ запустила серийное производство универсальных автобусов на базе ЛиАЗ (Ликинского автобусного завода).
МонаВиста 08:15
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко
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Оксана Акиньшина показала спектакль с элементами эротики
Российская актриса кино и театра Оксана Акиньшина решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram довольно неоднозначным видеороликом.
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Авто
У Chevrolet Niva появилась новая комплектация
Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.
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Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
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Медики перечислили шесть признаков наступившего микроинсульта
Врачи перечислили шесть признаков, по которым можно распознать наступивший инсульт или микроинсульт.
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Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11