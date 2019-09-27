с чего всё началось

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который назвал СНГ "клубом неудачников". Сенатор заявил, что украинских политиков отличает неуместный гонор.

Шоу-бизнес Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак За минувший год режиссер Константин Богомолов заработал в 9 раз меньше, нежели его жена Ксения Собчак.

Происшествия В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Общество МЧС объяснило запрет курения на балконах Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.

Политика В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.

Происшествия Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.

Политика Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика Гахария прокомментировал встречу глав МИД Грузии и России "Надеюсь, что недавняя встреча поможет урегулировать сложнейшую проблему между Грузией и Россией".

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и ДРСМД Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета.

Армия и оружие Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.

Футбол ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.

Здоровье Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.

Политика В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Авто Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья 26 сентября компания ГАЗ запустила серийное производство универсальных автобусов на базе ЛиАЗ (Ликинского автобусного завода).

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала спектакль с элементами эротики Российская актриса кино и театра Оксана Акиньшина решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram довольно неоднозначным видеороликом.

Авто У Chevrolet Niva появилась новая комплектация Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.

Здоровье Медики перечислили шесть признаков наступившего микроинсульта Врачи перечислили шесть признаков, по которым можно распознать наступивший инсульт или микроинсульт.