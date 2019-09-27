Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который назвал СНГ "клубом неудачников". Сенатор заявил, что украинских политиков отличает неуместный гонор.
Читать в источнике
Комментировать184
с чего всё началось
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде
" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости08:19

Подробнее о событии

Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ

РИА Новости08:19

Не в ЕС – вот и бесятся. Вице-премьер Украины оскорбил СНГ

Национальная служба новостей08:06

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Газета.Ru07:12

В Госдуме резко ответили вице-премьеру Украины про «клуб неудачников» СНГ

Взгляд.ру06:50

Пушков объяснил, почему украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

URA.Ru06:03

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

РБК03:58

Украинский вице-премьер назвал СНГ клубом неудачников

Известия03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:54, Вашингтон
Общество

Авиакомпании начали указывать места с детьми при онлайн-регистрации

Ведомости 07:44
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес

Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак

За минувший год режиссер Константин Богомолов заработал в 9 раз меньше, нежели его жена Ксения Собчак.
Вечерний курьер 05:33
Происшествия

В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Экономика

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков

ТАСС 06:59
Общество

МЧС объяснило запрет курения на балконах

Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Политика

В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.
Lenta.ru 05:09
Происшествия

Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете

Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Политика

Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Политика

Гахария прокомментировал встречу глав МИД Грузии и России

"Надеюсь, что недавняя встреча поможет урегулировать сложнейшую проблему между Грузией и Россией".
Москва-Баку.ru 03:49
Здоровье

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

Tkgorod.ru 00:02
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и ДРСМД

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета.
Московский Комсомолец 08:42
Армия и оружие

Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ

Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM вчера в 07:13
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости 25 сентября в 10:41
Футбол

ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года

Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru вчера в 15:36
Здоровье

Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания

Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 24 сентября в 15:30
Политика

В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией

По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Космос

На Луне хранятся останки инопланетной цивилизации

Территория новостей 04:57
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Авто

Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья

26 сентября компания ГАЗ запустила серийное производство универсальных автобусов на базе ЛиАЗ (Ликинского автобусного завода).
МонаВиста 08:15
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко

Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина показала спектакль с элементами эротики

Российская актриса кино и театра Оксана Акиньшина решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram довольно неоднозначным видеороликом.
Дни24 07:46
Авто

У Chevrolet Niva появилась новая комплектация

Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.
ГЛАС.RU 01:24
Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
Здоровье

Медики перечислили шесть признаков наступившего микроинсульта

Врачи перечислили шесть признаков, по которым можно распознать наступивший инсульт или микроинсульт.
Вечерний курьер 03:41
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное