Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков. Так парламентарий прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами. Ранее Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе.
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Пушков заявил о неготовности Киева к разведению сил

RT на русскомвчера в 17:56

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

РИА Новостивчера в 14:18

Пушков разъяснил значение спора Зеленского с националистами для мира в Донбассе

Взгляд.рувчера в 15:35

Пушков оценил спор Зеленского с националистами в Донбассе

РЕН ТВвчера в 14:35

Пушков оценил «эмоциональный» диалог Зеленского с националистами в Донбассе

ФАНвчера в 15:47

Пушков: Киев не готов к разведению сил в Донбассе

News.ruвчера в 13:52

Пушков: Момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее

Новостной фронтвчера в 12:06
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Политика

Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.
ТАСС вчера в 23:33
Экономика

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ вчера в 00:22
Кино

Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма 25 октября в 17:54
Общество

Лётные испытания ракеты «Ангара» запланированы на 2027 год

Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что лётные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе повышенной грузоподъёмности «Ангара» запланированы на 2027 год.
RT на русском вчера в 23:47
Фигурное катание

Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады.
Pravda.Ru вчера в 02:45
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Здоровье

Грецкие орехи могут наносить вред здоровью человека

Медик напомнил, что этот продукт — высококалорийный и очень жирный, поэтому влияет на увеличение веса.
Телеканал 360° 25 октября в 08:41
Авто

В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
Гаджеты

Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11

The GEEK 25 октября в 10:42
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Армия и оружие

Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru вчера в 13:47
Происшествия

СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке

Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Политика

Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе

Московский Комсомолец вчера в 12:15
Происшествия

Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Вести.Ru вчера в 11:13
Происшествия

В цирке в Карелии прокомментировали нападение медведя на дрессировщика

Представитель цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник, комментируя инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии, заявила, что животное могли спровоцировать вспышки фотоаппаратов зрителей.
РИА Новости 24 октября в 06:43
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 24 октября в 07:52
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру 25 октября в 03:05
Армия и оружие

Минобороны России доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Минобороны России доставило на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей для военной полиции.
Известия 00:46
Авто

Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ

Выпуск внедорожника на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.
Автоновости дня 25 октября в 07:38
Авто

Новый автомобиль от компании Bentley – модель Flying Spur

В интервью Питера Боша, который является одним из директоров и ответственным за производство Bentley, было сказано, что при создании новой модели Flying Spur компания старалась совместить современные высокие технологии и современный невероятно роскошный интерьер и общий внешний вид.
AvtoVolgograda.ru 25 октября в 07:21
Хоккей

Нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 10 очков в 13 матчах в НХЛ

Чемпионат вчера в 23:00
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС вчера в 22:54
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
Шоу-бизнес

Кафельникова и Фараон воссоединились после расставания

Модель Алеся Кафельникова возобновила отношения с рэпером Фараоном.
Телепрограмма вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК вчера в 21:44
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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