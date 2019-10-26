Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков. Так парламентарий прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами. Ранее Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе.

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

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